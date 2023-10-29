الشارقة يفتح ملف المشاركة في «آسيوية اليد»



رضا سليم (دبي)



فتح الشارقة ملف المشاركة، في البطولة الآسيوية 26، للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، التي تستضيفها الكويت من 17 إلى 26 نوفمبر المقبل، بحثاً عن إنجاز جديد، بعدما حصد الميدالية البرونزية مرتين، الأولى في «النسخة 21» بالكويت والثانية في «النسخة 22» بكوريا الجنوبية 2019.

ويلعب الشارقة في المجموعة الثانية مع القادسية الكويتي، وساي الهندي، والعربي القطري، والجيش العراقي، وشباب صيدا اللبناني، ويفتتح «الملك» مشواره «الآسيوي» أمام القادسية صاحب الأرض.

ويتجه الشارقة إلى الدوحة لإقامة معسكر مغلق 7 نوفمبر، ويستمر حتى التوجه إلى الكويت 15 نوفمبر، وتعاقدت إدارة النادي مع البحريني علي عيد للعب مع الفريق في البطولة، بعد مفاوضات مع عدد من اللاعبين.

وحصد الشارقة كأس الإمارات للرجال للمرة السادسة في تاريخه، بعد الفوز على مليحة في المباراة النهائية 35-31، وهو اللقب رقم 44 في سجل رجال «الملك» في مختلف المسابقات المحلية والخارجية، والثالث في الموسم الحالي، حيث سبق له الفوز بكأس الاتحاد وكأس السوبر، ليواصل السيطرة على الألقاب، مثلما حدث في الموسم الماضي.

وأكد محمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، أن البطولة الآسيوية تمثل هدفاً من خلال الصعود إلى «المربع الذهبي» للبطولة مع الكبار في آسيا، وهي مرحلة أولى من الطموحات، ودائماً ما يضع الفريق المنافسة هدفاً، في أي بطولة يشارك فيها، وسبق أن حصد «البرونزية» مرتين، وطبيعي أن يكون هدفه نتيجة أفضل من «الثالث».

وهنأ فريق مليحة على المستوى الكبير الذي قدمه خلال الموسم حتى الآن، وتأهله ثلاث مرات إلى نهائيات كرة اليد في الفترة الأخيرة، وجميعها أمام الشارقة، بداية من نهائي كأس نائب رئيس الدولة الموسم الماضي، ونهائي كأس الاتحاد، وكأس الإمارات هذا الموسم.

وتوجه بالشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي، برئاسة عيسى هلال الحزامي، ومجلس إدارة نادي الشارقة، برئاسة علي سالم المدفع، وأعضاء إدارة الألعاب الجماعية، على دعمهم ومتابعتهم التي أسهمت في ما وصل إليه الفريق من إنجازات.

وقال جاسم محمد المشرف على كرة اليد بنادي الشارقة: «البطولة كانت تحدياً كبيراً لنا، لأن هناك 8 لاعبين غابوا لوجودهم مع المنتخب، والفريق فقد 50% من قوته، ورغم ذلك نجح في الفوز بالبطولة أمام منافس قوي، وهدفنا في المرحلة المقبلة تحقيق إنجاز في البطولة الآسيوية».