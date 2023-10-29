لابا يحتفل بـ«المئوية» في «المحترفين»

معتز الشامي (دبي)



خطف القاطرة لابا كودجو، مهاجم العين، الأنظار بـ«الثنائية» التي أحرزها في شباك «صقور الإمارات»، ضمن «الجولة السادسة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليغرد في صدارة هدافي البطولة مبكراً برصيد 6 أهداف، كما دخل رسمياً قائمة «المئوية» في مسابقات «المحترفين»، بعدما رفع رصيده إلى «100 هدف»، بواقع 92 هدفاً بالدوري، حيث أصبح ثالث الهدافين التاريخين لـ«الزعيم» في البطولة، ويحتاج إلى 3 أهداف فقط للحاق بالرقم التاريخي لأسامواه جيان أفضل هداف أجنبي للفريق، وثاني أفضل هداف في تاريخ «البنفسج» بالدوري، ويضاف إليها 7 أهداف في «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، وهدف في «كأس السوبر»، وفي باقي المسابقات، أحرز لابا مع «الزعيم» 8 أهداف في كأس رئيس الدولة، ليصل الإجمالي إلى 108 أهداف، في جميع البطولات المحلية خلال 119 مباراة، بالإضافة إلى 3 أهداف في دوري أبطال آسيا هذا الموسم.

وفي الدوري، وصل لابا إلى «الثنائية 18» في مسيرته، وهو رقم تفرد به «الأسطورة التوجولي»، الذي يصول ويجول في ملاعبنا بقميص «الزعيم»، ويقترب من تسجيل رقم تاريخي غير مسبوق يتوقع أن يصل إليه بنهاية الموسم، ليصبح الهداف الأسطوري والتاريخي للعين، سواء بين الأجانب، أو المواطنين الذين يتصدر قائمتهم «الهداف» أحمد عبدالله بـ117 هدفاً.

ورجح لابا كفة العين بإحراز هدفين في الشوط الأول أمام الإمارات، وقدم أداءً مثالياً طوال المباراة، بجانب براعته في تنفيذ تعليمات المدرب، سواء بترك مركزه، والتأخر إلى وسط الملعب، للقيام بأدوار دفاعية، أو ترك المساحة للأطراف، والقادمين من الخلف، بسحب دفاع المنافس.

وشهدت مباريات الموسم حتى الآن، قيام لابا بإطلاق 31 تسديدة، منها 12 مرة على المرمى، و16 بعيداً عن القائمين والعارضة، و3 تسديدات تم اعتراضها دفاعياً، ليصبح أكثر اللاعبين تسديداً في «دورينا».

وأبدى الهولندي ألفريد شرودر مدرب العين، سعادته بما يحققه لابا مع «الزعيم» هذا الموسم، حيث احتل صدارة الهدافين بـ6 أهداف من 6 مباريات، بالإضافة إلى تسجيل 3 أهداف في «أبطال آسيا»، وشدد على أن لابا هداف لا غنى عنه، ويعد أحد أهم عناصر الفريق، داخل الملعب وخارجه، وهو قائد يستطيع توظيف قدراته من أجل الفريق.

وأضاف: «سعيد بما يقدمه لابا للفريق، وسجل هدفين أمام الإمارات في مباراة لم تكن سهلة، وهو يستحق ذلك، حيث قام بدور كبير أيضاً من الناحية التكتيكية، لأن الدفاع الجيد يبدأ بالهجوم، ويطبق ذلك المبدأ بشكل فعال».

أهداف لابا

الدوري: 92

كأس أبوظبي الإسلامي: 7

كأس السوبر: 1

كأس رئيس الدولة: 8

أبطال آسيا: 3