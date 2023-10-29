«ثلاثيات الديربي» تُقلق «الفرسان»



دبي (الاتحاد)



استقبلت شباك شباب الأهلي ثلاثة أهداف للمباراة الثانية على التوالي هذا الموسم، بعد التعادل مع النصر 3-3، في «الجولة السادسة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وللمفارقة فإن المباراة الماضية كانت مواجهة «ديربي» أيضاً، عندما خسر أمام الوصل 2-3، في ذهاب ربع نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».

ورغم الظروف التي رافقت مجريات اللقاء، بعد طرد لوكا لاعب شباب الأهلي، مما جعل الفريق يستقبل هدفين متتاليين، بعد تقدمه 3-1، فإن المؤشرات تتطلب من المدرب الصربي ماركو نيكوليتش التدخل فنياً، في ظل زيادة وصول المنافسين إلى مرماه، وزيادة معدل استقبال الأهداف بصورة مرتفعة، منذ العودة عقب فترة التوقف الدولي.