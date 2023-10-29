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الرياضة

«ثلاثيات الديربي» تُقلق «الفرسان»

«ثلاثيات الديربي» تُقلق «الفرسان»
29 أكتوبر 2023 15:26

 
دبي (الاتحاد)

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استقبلت شباك شباب الأهلي ثلاثة أهداف للمباراة الثانية على التوالي هذا الموسم، بعد التعادل مع النصر 3-3، في «الجولة السادسة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وللمفارقة فإن المباراة الماضية كانت مواجهة «ديربي» أيضاً، عندما خسر أمام الوصل 2-3، في ذهاب ربع نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».
ورغم الظروف التي رافقت مجريات اللقاء، بعد طرد لوكا لاعب شباب الأهلي، مما جعل الفريق يستقبل هدفين متتاليين، بعد تقدمه 3-1، فإن المؤشرات تتطلب من المدرب الصربي ماركو نيكوليتش التدخل فنياً، في ظل زيادة وصول المنافسين إلى مرماه، وزيادة معدل استقبال الأهداف بصورة مرتفعة، منذ العودة عقب فترة التوقف الدولي.

دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
النصر
الوصل
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