«أبوظبي إكستريم».. نقلة نوعية في عالم «الألعاب القتالية»

أبوظبي (الاتحاد)

نجحت الدورة الافتتاحية من بطولة أبوظبي إكستريم (ADXC 1)، التي استضافتها مبادلة أرينا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في تحقيق نجاح لافت وسط إقبال جماهيري كبير، ومشاركة مميزة من نخبة لاعبي الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة على مستوى العالم.

وتمكنت البطولة المبتكرة والفريدة من إحداث نقلة نوعية في مشهد الرياضات القتالية العالمي، وحازت إشادة العديد من الرياضيين البارزين، حيث تضمنت نزالات في الجو جيتسو والجرابلينج ضمن قفص ثماني الأضلاع، خلافاً للنزالات التقليدية على البساط.

وتمثل هذه الدورة الافتتاحية مجرد البداية، حيث تعتزم شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية (IVSM)، الجهة المنظمة للفعالية، إطلاق جولة عالمية وتنظيم البطولة في عدد من أبرز مدن العالم على مدار العامين المقبلين، ويتم تتويج الفائز بلقب البطولة في كل موسم وفقاً للمجموع النهائي من النقاط المكتسبة، حيث تضمن «أبوظبي إكستريم» لجمهورها فرصة الاستمتاع بمشاهدة نزالات حماسية ومنافسات قوية على مدار جولتها المنتظرة.

وشهدت مواجهة الفعالية الرئيسة للنزالات من دون بدلة خلال البطولة مشاركة البرازيلي نيمان جراسي، المنحدر من عائلة جراسي الشهيرة في مجال الرياضات القتالية، حيث حقق فوزاً ساحقاً على الأميركي بين هندرسون، البطل السابق لمنافسات يو إف سي ودبليو إي سي.

وقال جراسي: «يسرني خوض هذه التجربة المميزة والمشاركة في هذه البطولة الفريدة من نوعها، والتي أتوقع أن تحظى بمكانة رائدة في عالم الجرابلينج، وأتطلع للعودة وخوض النزالات في إطار الدورات المقبلة».

كما سلط جراسي الضوء على القواسم المشتركة بين أبوظبي إكستريم والفنون القتالية المختلطة، وأكد بأن خبرته الكبيرة في البطولات المختلفة منحته القدرة على الاستفادة من القفص لإسقاط خصمه.

وبدوره قال بين هندرسون: «ساهم وجود القفص في جعل مهمة إسقاط الخصم أكثر صعوبة، خلافاً للنزالات المقامة على البساط، ولا سيما مع وقت الجولات القصير، ما أضفى مزيداً من التشويق إلى النزالات».

وأشار طارق سليمان، الرياضي العربي الشهير في مجال الفنون القتالية المختلطة، إلى تفرد البطولة بين نظيراتها وتقديمها مفهوماً جديداً، حيث قال: «تتفرد أبوظبي إكستريم بتجربتها وأجوائها المميزة، وتسرني هذه الفرصة لتطوير مسيرتي المهنية في الفنون القتالية المختلطة وتحدي نفسي والمشاركة في بطولات الجرابلينج، والتي لطالما كانت شغفي الحقيقي ومارستها 15 عاماً وحملت حزامها الأسود لثلاث سنوات، كما استخدمتها لحسم العديد من نزالاتي بالإخضاع».

وسجلت البطولة منافسة محتدمة مع انطلاق النزال بين الفلسطيني عبدالكريم السلوادي والمصري إسلام نادر رضا، اللذين أظهرا مهارات استثنائية، ليحرز السلوادي النصر بقرار الحكام، حيث قال: «كانت البطولة متميزة على كافة الأصعدة، رغم أنها ما تزال في دورتها الأولى، إلا أن الجهات المنظمة نجحت في بلوغ أعلى المعايير، ويسرني دوماً أن أكون جزءاً من فعاليات هذه البطولة».

وأضاف السلوادي: «أعادت أبوظبي إكستريم تعريف بطولات الرياضات القتالية، ولا سيما مع انطلاق جولتها العالمية المرتقبة، ما يضمن مواصلتها تنظيم النزالات المشوقة والمبتكرة. ونجحت البطولة في المزج بين الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة ونالت إعجاب الجمهور في أنحاء العالم، ما يبشر بآفاق زاهرة تنتظر البطولة مستقبلاً».

ونجح فابريسيو أندري بتحقيق فوز قوي على خصمه مارسيو أندريه في مباراة شيقة أشعلت المدرجات بالهتاف، وأعرب أندري عن سعادته بحسم النزال لصالحه، وقال: «أعتقد بأن أبوظبي إكستريم ستغير ملامح بطولات الرياضات القتالية، وهي فعالية مبتكرة امتازت بأجواء حماسية وحضور جماهيري قوي».