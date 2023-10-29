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الشارقة يتصدر دوري الشطرنج

الشارقة يتصدر دوري الشطرنج
29 أكتوبر 2023 20:30

 
دبي (الاتحاد) 

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تصدر نادي الشارقة للشطرنج الجولة الثانية من الدوري، بعدما تفوق على نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية 5.5 مقابل نصف نقطة ضمن بطولة الرجال، فيما حقق نادي دبي الفوز الأول على نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية 4-2، ويملك الشارقة 4 نقاط، ويليه أبوظبي ودبي «نقطتين» والعين من دون رصيد، وتشهد الجولة الثالثة يوم السبت المقبل مواجهتين، الأولى بين الشارقة وأبوظبي، ودبي مع العين.
وفي منافسات السيدات، حقق نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، الفوز على نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية 4-2، وهو الفوز الأول لـ«فتيات الشارقة»، بعد التعادل في الجولة الأولى أمام نادي دبي للشطرنج والثقافة، والذي خسر أمام نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية 4-2.
ويتصدر «فتيات الشارقة» القمة برصيد 3 نقاط، يليه العين وأبوظبي «نقطتين» ودبي «نقطة»، ويلتقي دبي مع العين في الجولة الثالثة السبت المقبل، وفتيات الشارقة مع أبوظبي. 
وأكد سلطان علي الطاهر رئيس الجهاز الفني للاتحاد، أن بطولة الدوري تشهد مشاركة عدد كبير من الشباب والناشئين، دفعت بهم الأندية، ومنحتهم الفرصة، من أجل اللعب مع الفريق الأول، ويمثل الجيل الجديد من اللاعبين مستقبل اللعبة، وهو ما يسعى إليه اتحاد الشطرنج ليكونوا رافداً للمنتخبات. 

الشطرنج
نادي الشارقة الثقافي للشطرنج
نادي العين للثقافة والشطرنج
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