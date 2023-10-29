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الرياضة

«نمور أولسان» أبطال من ذهب

«نمور أولسان» أبطال من ذهب
29 أكتوبر 2023 16:33

 
سلطان آل علي (دبي)


حسم أولسان هيونداي لقب الدوري الكوري الجنوبي، للمرة الثانية على التوالي، وذلك بعد الفوز على دايجو 2-0، قبل نهاية المشوار بثلاث جولات، بعد أن وصل الفارق إلى 10 نقاط بين أولسان وبوهانغ ستيلرز، وضمن «النمور» اللقب عن جدارة واستحقاق.
ويعود الفضل في الإنجاز إلى «البداية الاستثنائية» من أولسان هذا الموسم، حيث حقق الفريق 6 انتصارات متتالية، ووسع الفارق إلى 13 نقطة عن «الوصيف» بوهانج ستيلرز، وأخرج تشونبوك من سباق المنافسة مبكراً، إلا أن التراجع في الجولات الأخيرة، أعاد الأمل لبوهانج ستيلرز.
وحقق أولسان انتصاراً وحيداً في آخر 7 مباريات بالدوري، قبل لقاء الحسم، كما لم يسجل أي هدف في آخر 3 مباريات، وفقد إجمالي 14 نقطة من 21، ويعدّ اللقب هو الرابع لأولسان هيونداي.
والجدير بالذكر أنّ لقبه في الموسم الماضي، كان الأول منذ 17 عاماً، حيث إن آخر لقب في 2005.
وعادل أولسان إنجاز بوسان بارك وسوون سامسونج بلووينجز، في المركز الخامس، ضمن ترتيب الأبطال التاريخيين للدوري الكوري الجنوبي، ويبقى تشونبوك هيونداي صاحب الزعامة بـ9 ألقاب. 

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وينضم أولسان إلى الأندية التي استطاعت حصد اللقب مرتين متتاليتين، وهي تشونبوك، وسيونجنام، وسوون سامسونج بلووينجز، علماً أنّ هذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها تشونبوك من حصد اللقب مرتين متتاليتين، منذ سيونجنام صاحب الثلاثية المتتالية في 2001 و2002 و2003.

كوريا الجنوبية
الدوري الكوري
تشونبوك
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