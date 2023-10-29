«آسيوية الأوبتمست» تُفتتح في أبوظبي اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تفتتح اليوم البطولة الآسيوية لفئة الأوبتمست، وتستمر إلى 4 نوفمبر المقبل، بتنظيم النادي واتحاد الشراع والتجديف الحديث، ومجلس أبوظبي الرياضي، في العاصمة أبوظبي، وعلى كاسر الأمواج، وتقام برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وتنطلق رحلة البطولة العالمية، بمشاركة 170 متسابقاً من الأرجنتين، أستراليا، بلجيكا، البرازيل، البحرين، الصين، قبرص، إسبانيا، فرنسا، بريطانيا، هونج كونج، الهند، إيطاليا، اليابان، ماليزيا، هولندا، نيوزيلندا، عُمان، جنوب أفريقيا، سنغافورة، سريلانكا، السويد، تايلاند، طاجيكستان، تركيا، أميركا، والإمارات. وبدأت المنافسة بمرحلة الفحص الفني، والإشراف على سلامة قياسات القوارب المشاركة للبحارة، وأيضاً التسجيل الرسمي، ووصل العدد إلى 28 دولة، وتسمح قوانين البطولة بمشاركة دول من خارج المنظومة الآسيوية، وأيضاً الدول المندرجة ضمن منظمة «الأيودا». ويقام حفل الافتتاح على كاسر الأمواج، وفي معسكر المنافسة، حيث تطوف أعلام الدول المشاركة، في بداية الفقرات المختلفة، وتستمر السباقات يومياً في موقع المنافسة خارج جزيرة اللولو، وعلى المسار المخصص للبطولة، حتى الختام السبت المقبل، ويشهد تتويج الأوائل والفائزين على مستوى البطولة العالمية.من جهته، أكد سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن العاصمة أبوظبي على موعد استثنائي مع استضافة الحدث الذي يقام للمرة الأولى بهذه الضخامة والمشاركة الدولية في البطولة، وقال: تجمع مهيب وجميل لأبطال ومنتخبات القارة ومنظمة أيودا في البطولة، وسعداء بأن يكون كاسر الأمواج محطة سياحية وعالمية مهمة خلال هذه الفترة.

وأشار سالم الرميثي إلى أن المشاركة وحجم الوفود الحاضرة، يعكس القوة والمكانة الكبيرة لهذه البطولة، وقال: أن نشاهد عمالقة الأيودا في منافسة للوصول إلى المراكز الأولى، والتفوق هو شيء كبير جداً، ويؤكد أن البطولة تحظى باهتمام كبير على الصعيد العالمي، والأوبتمست من المراحل الأولى في الإبحار الشراعي، وهي مرحلة إعداد مهمة أيضاً للبحارة الشبان والناشئين.

وتمنى سالم الرميثي التوفيق لمنتخب الإمارات والمشارك في البطولة، عبر 9 لاعبين، من أجل إحراز المراكز الأولى، والتفوق في البطولة وقال: سبق لنا أن شارك أعضاء المنتخب في بطولات ومعسكرات خارجية خلال الصيف، ونأمل أن نحصد ثمار هذه المشاركة بنتائجنا في البطولة الآسيوية.

ووجه الرميثي الشكر إلى الرعاة للبطولة مع النادي، وهما أبوظبي البحرية، وبنك المارية المحلي، مؤكداً دورهما الكبير في إنجاح وتفوق الحدث.