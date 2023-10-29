الإثنين 30 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

12 لاعباًفي بعثة «منتخب الأجسام» إلى المونديال

12 لاعباًفي بعثة «منتخب الأجسام» إلى المونديال
30 أكتوبر 2023 01:11

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
أتلتيكو مدريد يطرد برشلونة!
12 لاعباً في بعثة «منتخب الأجسام» إلى المونديال

تغادر اليوم إلى إسبانيا، بعثة منتخبنا الوطني لبناء الأجسام والفيزيك، برئاسة محمد شاهين الحوسني عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة الفنية، و12 لاعباً يتأهبون للمشاركة في المنافسات، التي تقام في برشلونة من 1 إلى 6 نوفمبر المقبل.
وثمن الحوسني دعم ومتابعة مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، مما أسهم في أن يكون المنتخب جاهزاً لخوض منافسات البطولة الأقوى في بناء الأجسام على مستوى العالم، مؤكداً أن الإمارات تشارك بلاعبي النخبة، وأن الكل جاهز لتقديم أفضل العروض والمنافسة على الميداليات الملونة، حيث استعد أفراد المنتخب بشكل فني وبدني جيد ومنذ فترة طويلة، وقد تم اختيارهم بشكل احترافي من خلال ظهورهم في بطولتي «مستر ومسز وورلد» في الفجيرة، وبطولة الخليج وغيرها من البطولات.
وتتألف البعثة من أحمد جوهر عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنتي المنتخبات والمسابقات، والمدير الفني للمنتخب زويد سالمين الزعابي، والمدرب سلمان عجيل، وطبيب المنتخب الدكتور سعيد ساساني، والمصور توفيق ذيب، و12 لاعباً وهم: ثاني خميس الحمادي، أحمد حسن رستم، عبدالله حسن رستم، سعيد غلام درويش، خالد بخيت الفلاسي، سعيد علي عباس، أحمد عبدالله الحمادي، عمر المهيري، علي ضاوي، عبدالله علي الختال، عصام الغص وربيع سلمان الزعابي.

إسبانيا
بناء الأجسام
برشلونة
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
جوتيريش يدلي بتصريح في منطقة الهيمالايا
الأخبار العالمية
جوتيريش يحذّر من "كارثة" تنجم عن "جنون" تغير المناخ
اليوم 21:00
ولي عهد أبوظبي يحضر أفراح الكعبي والكتبي
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يحضر أفراح الكعبي والكتبي
اليوم 20:37
شعار مجمع اللغة العربية
التعليم والمعرفة
«مجمع اللغة العربيّة» يُشارك ب3 جلسات في «الشارقة للكتاب 2023»
اليوم 20:32
جلسات في مؤتمر الناشرين 2023
التعليم والمعرفة
جلسات عقود بيع وشراء حقوق النشر تبدأ في «مؤتمر الناشرين»
اليوم 20:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©