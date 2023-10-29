«الشرتا» بطل «الإيذاع» في كأس حاكم الشارقة للهجن

الذيد (الاتحاد)

تواصلت، أمس، فعاليات مهرجان صاحب السمو حاكم الشارقة لسباقات الهجن، لليوم الثالث على التوالي، وذلك على أرضية ميدان الذيد لسباقات الهجن، حيث أُقيمت المنافسات بسباقات سن الإيذاع للجماعة لهجن أبناء القبائل على مدار 20 شوطاً، لمسافة 5 كم في الفترتين الصباحية والمسائية، منها 14 شوطاً في الفترة الصباحية، و6 أشواط في الفترة المسائية.

وتركزت الأنظار على الشوطين الرئيسين للإيذاع المفتوح الرئيسي، الشوط الأول «إيذاع أبكار مفتوح» وحصل الفائز في المركز الأول على كأس صاحب السمو حاكم الشارقة و«50 ألف درهم»، وخصص الشوط الثاني «إيذاع جعدان مفتوح» وجائزته بندقية صاحب السمو حاكم الشارقة و«30 ألف درهم».

وحصدت «الشرتا»، لمالكها علي عبيد بخيت بالرشيد الكتبي أول الرموز، وحصدت كأس صاحب السمو حاكم الشارقة، فيما نجح «منذر» لمالكه حمد علي عبيد بالرشيد الكتبي في خطف المركز الأول في الشوط الثاني وحصد بندقية صاحب السمو حاكم الشارقة، وفي الشوط الثالث فازت «هقوة» لعلي خليفة محمد شاهين المرر، والشوط الرابع «وضوح» لمحمد سهيل عويضان، والشوط الخامس «مثير» لراشد بن نافع، وفي الشوط السادس «بشار» لعلي سعيد الخاطري.