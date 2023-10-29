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الرياضة

«أبوظبي لرفع الأثقال» يحصد أول «ذهبية خارجية»

أنجيلا هيل تتوج بالميدالية الذهبية (الاتحاد)
30 أكتوبر 2023 01:12

القاهرة (الاتحاد)

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حصدت أنجيلا هيل لاعبة نادي أبوظبي لرفع الأثقال، الميدالية الذهبية لوزن 76 كجم، في بطولة الأندية الأفريقية، التي تستضيفها القاهرة، بجانب البطولة العربية، وتختتمان الأربعاء المقبل. 
ونجحت هيل في الفوز بالمركز الأول عن جدارة واستحقاق، لتهدي النادي أول ميدالية ذهبية، في مشاركة خارجية، لترتفع «غلة» الإمارات في البطولتين إلى 5 ميداليات «ذهبية وفضيتين وبرونزيتين»، واحتفلت بعثة المنتخب والنادي باللاعبة عقب التتويج، خاصة أن الميدالية تمثل حدثاً تاريخياً للنادي، في استهلال مشاركاته الخارجية، والتي جاءت شرفية في «الأندية الأفريقية»، وشهدت حصول محمد هادي لاعب النادي على المركز الرابع في منافسات 67 كجم، بينما حل منذر الجسمي لاعب المنتخب عاشراً في الوزن نفسه بـ «العربية». وينافس اليوم محمد فتحي في «الأندية»، ضمن وزن «102 كجم»، ويشهد يوم غد مشاركة لاعبا المنتخب عز الدين الغفير ومؤيد النجار، في منافسات تحت وفوق 109 كجم.
وعبرت أنجيلا هيل عن فرحتها الكبيرة، بحصد بأول ذهبية للنادي، وأهدت الفوز إلى مجلس الإدارة وأسرة الفريق، وأوضحت أن النجاح لم يكن ليتحقق لولا أن النادي وفر كل المعينات وأسباب النجاح للاعبين، مؤكدة أن ما تحقق في المشاركة الاستهلالية، في البطولات الخارجية، مجرد بداية طريق عامر بالتميز، وأن حلمها الأكبر يكمن في إنجاز أولمبي تحت راية الإمارات.
من جهتهما، نقل عبد الله حيي الشامسي، والدانة بني هاشم عضوا مجلس إدارة النادي، تهنئة عبد الله عيسى الزعابي رئيس مجلس الإدارة للاعبة والبعثة، وإشادته بهذا التميز، كما شكرا الجهازين الإداري والفني على المجهود المبذولة طيلة الفترة الماضية، مؤكدين أن النادي رغم وجوده للمرة الأولى في حدث خارجي، إلا أنه أثبت أنه وُلد قوياً وقادراً على صناعة التميز.
تهنئة  
حرص محمد جلود رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال على تهنئة البعثة، وأخذ صورة تذكارية مع الفريق، مشيداً بالمستوى الجيد الذي قدمه النادي حتى الآن، وتمنى التوفيق لبقية عناصر الفريق، في اليومين المقبلين.

أبوظبي
رفع الأثقال
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