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الرياضة

دبا الحصن ينتزع «الوصافة» في دوري الأولى

دبا الحصن ينتزع «الوصافة» في دوري الأولى
30 أكتوبر 2023 01:12

معتصم عبدالله (دبي)

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انتزع دبا الحصن وصافة ترتيب دوري الدرجة الأولى، بفوزه على ضيفه العربي 3-0، في ختام «الجولة السابعة»، والتي شهدت فوز التعاون على سيتي 3-1، فيما حسم التعادل 1-1 مواجهة مسافي والحمرية، والتعادل السلبي 0-0 مباراة مصفوت والجزيرة الحمراء.
وانتظر دبا الحصن حتى الشوط الثاني. لينجح في تسجيل ثلاثة أهداف، بواسطة البرازيلي كايكي جيسوس «هدفين»، قبل أن يضيف «البديل» جيلمار دا سيلفا الثالث، ورفع الحصن رصيده إلى «15 نقطة»، ليصعد إلى مركز «الوصافة»، متقدماً بفارق «نقطة» عن الظفرة «الثالث»، مقابل 19 نقطة للعروبة المتصدر، فيما بقى العربي برصيد 8 نقاط. وحول التعاون تأخره أمام مضيفه سيتي، بهدف عثمان جمال الدين في الدقيقة 13، إلى فوز 3-1، بفضل «هاتريك» البرازيلي أليكساندر ميديروس، ورفع التعاون رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع، مقابل 4 نقاط لسيتي «قبل الأخير». وفرض التعادل 1-1 نفسه على مواجهة مسافي والحمرية.

دبا الحصن
دوري الخليج العربي
دوري الدرجة الأولى
مصفوت
الجزيرة الحمراء
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