«إيجابي» بطل كأس سلطان بن خليفة بالشارقة

عصام السيد (الشارقة)

توج الجواد «فرحان» للوثبة للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بإشراف جان كلود بيكوت، وقيادة ريان كوارتولو، بجائزة المركز الأول في الشوط الثالث لمسافة 1700 متر، على لقب لونجين سبريت فلايباك، مسجلاً 2:01:55 دقيقة. وأهدى الجواد «إيجابي» إسطبلات الأصايل، بإشراف دينس أوبراين، وقيادة سام هتشكوت، كأس سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1700 متر، بعد عرض رائع، متفوقاً بفارق عنق، مسجلاً 2:00:88 دقيقة. وأقيم الحفل الذي يمثل باكورة سباقات الموسم لمضمار الشارقة، بمشاركة 85 خيلاً، في 6 أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، خصصت لها جوائز 250 ألف درهم، برعاية شركة لونجين الراعي الرسمي لموسم السباقات. ونال «دلموج» لسالم راشد النيادي، بإشراف جابر بيطار، وقيادة ريان كوراتولو «ثنائية»، جائزة الشوط الأول، على لقب لونجين ميني دولشي فيتا، والذي تم تخصيصه للخيول العربية، لمسافة 1200 متر- هانديكاب، متفوقاً بفارق 5.5 طول، مسجلاً 1:20:39 دقيقة. وظفرت المهرة «اتش أي سحابة» للمالك والمدرب حمد علي مرشد المرر، بقيادة كونور بيسلي، بثاني أشواط الأمسية للخيول المبتدئة على مسافة 1000 متر، بمشاركة 16 خيلاً، تتنافس في لقب لونجين ماستر كوليكشن، وسجلت البطلة 1:06:40 دقيقة.

وخطف «معالي الريف» لإسطبلات العجبان، بإشراف عبد الله الحمادي، وقيادة كونور بيسلي «ثنائية»، رابع أشواط الأمسية، على لقب لونجين سبيريت زولو تايم، المخصص للخيول عمر 4 سنوات وما فوق لمسافة 2000 متر - هانديكاب، ومسجلاً 2:27:70 دقيقة. وانتزع «بيرفكت بالانس» لديزرت روز للسباقات، بإشراف بوبات سيمار وقيادة تاج أوشي، جائزة الشوط السادس والختامي للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1700 متر - هانديكاب، بمشاركة 8 خيول تنافست على لقب لونجين كونكيست، وسجل البطل 1:49:90 دقيقة.

شهد الحفل الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، والشيخ حامد بن خادم بن بطي، وفيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة «إفهار»، وسلطان محمد خليفة اليحيائي، مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق.