«التفوق الطفيف» يحكم «دوري أفريقيا»!

القاهرة (أ ف ب)



حقق الوداد المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي تفوقاً طفيفاً، في ذهاب نصف نهائي النسخة الأولى من الدوري الإفريقي لكرة القدم التي جمعت ثمانية أندية نخبوية من ثلاث مناطق إقليمية، إثر فوز الأول على الترجي التونسي 1-0، والثاني على ضيفه الأهلي المصري بالنتيجة ذاتها، وتقام مباراتا الإياب يوم الأربعاء المقبل.

وتمكن «وداد الأمة» من تحقيق «نصف ثأر»، ضد ضيفه التونسي، على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، إذ أن اللقاء كان الأول بينهما، منذ إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019، حين تُوج الترجي باللقب القاري.

واتسمت المباراة بالإثارة والحماس ونجح الوداد في النهاية بتحقيق الأهم وفق مدربه عادل رمزي الذي قال «بالنسبة لنا نتيجة إيجابية، وكان يمكن ان نخرج بأفضلية أكبر، لكن عموماً قدم اللاعبون أداءً قوياً، هذه المواجهة 180 دقيقة، تنتظرنا مواجهة صعبة في تونس، وسنحاول العودة بالتأهل ،لى النهائي».

من ناحيته، رأى مدرب الترجي طارق ثابت أن فريقه قدم أداءً جيداً في الشوط الثاني، وكان يمكن أن يخرج بنتيجة أفضل، مضيفاً "أقفلنا المنافذ في الشوط الأول بسبب خطورة الفريق المغربي عن الجانبين، وبعد الهدف كنا الأفضل، وحاولنا معادلة النتيجة واجتهدنا، إلا أننا لم نسجل، وما زال الشوط الثاني في تونس، إذ نسعى لنحقق عودة كما فعلنا ضد مازيمبي».

واحتاج الوداد إلى ساعة كاملة، ليترجم ضغطه إلى تقدم، إثر هجمة منسقة، أرسل منها سفيان أحناش كرة إلى هشام بوسفيان عن الجهة اليسرى، حضرها لنفسه وسددها مباشرة نحو المرمى خدعت بن شريفية «58».

وفي المواجهة الثانية، يعود الأهلي، بطل دوري أبطال أفريقيا، الى القاهرة متخلفاً بهدف، بعد خسارته أمام مضيفه صن داونز 0-1 في بريتوريا، وحسم صن داونز اللقاء بهدف ثابيلو ماسيكو في الدقيقة 52، لينتقل إلى القاهرة من أجل خوض الإياب بأفضلية ضئيلة.

وكانت مواجهة الأحد الخامسة عشرة بين الفريقين، وتعادلت الكفة بينهما بخمسة انتصارات لكل منهما مقابل خمسة تعادلات، إلا أن صن داونز حافظ على تقليده بعدم الخسارة على أرضه أمام العملاق المصري.

قال السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي معبراً عن ثقته بقدرة فريقه على تعويض خسارته «حافظنا على أداء متوازن، وأغلقنا المساحات في الشوط الأول، وكنا نحتاج لمزيد من الهدوء وهذا ما تحدثت مع اللاعبين عنه بين شوطي المباراة، ولكن استقبلنا هدفاً في بداية الشوط الثاني، من خطأ في التمرير، ولم يكن من الضروري أن تحدث مثل هذه الأخطاء، وبالطبع لدينا فرصة للتأهل، وحظوظنا ما زالت قائمة، المباراة المقبلة في القاهرة ستحسم كل شيء».