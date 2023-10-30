«الوجه الدامي» يؤجل مباراة مرسيليا وليون!

باريس (أ ف ب)



تنازل موناكو عن صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم، بخسارته أمام مضيفه ليل 2-0، في المرحلة العاشرة التي شهدت فوز باريس سان جيرمان، «حامل اللقب»، بشق النفس على مضيفه بريست 3-2، وتأجيل مباراة مرسيليا وضيفه ليون، بسبب أعمال شغب أدت إلى إصابة مدرب الأخير الإيطالي فابيو جروسو.

وتعرضت الحافلة التي كانت تقل فريق ليون لهجوم بالحجارة، مما أدى إلى إصابة المدرب جروسو في وجهه فوق عينه اليسرى ومساعده.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن جروسو تعرض لجروح في الوجه وفروة الرأس.

وقال جون تيكستور رئيس ليون لمنصة «برايم فيديو»: لا يمكنه إجراء محادثة، هناك شظايا من الزجاج في وجهه، أنا غاضب جداً جداً، كان لاعبونا ومدربنا مستعدين للمواجهة والجماهير أرادت أن تشاهد المباراة، وطلب المنظمون من الجماهير مغادرة الملعب بهدوء.

وكتبت إميلي أوديا كاستيرا وزيرة الرياضة عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقاً باسم تويتر «صور حافلة ليون التي تعرضت للهجوم بالحجارة وجماهيره ووجه فابيو جروسو الدامي مروعة، وهذه الأفعال غير المقبولة تتنافى مع قيم كرة القدم والرياضة ذاتها، ويجب العثور على مرتكبيها ومعاقبتهم بشدة، وأضافت أن الشرطة اعتقلت سبعة مشتبهين.

وقال مرسيليا إنه قبل قرار رابطة المحترفين الفرنسية بإلغاء المباراة، متعهداً بالحرص على إقامتها في ملعب فيلودروم في أقرب وقت ممكن وفي ظل أفضل ظروف ممكنة.

وقال حكم المباراة فرانسوا ليكسييه في مؤتمر صحفي «أخذنا في الاعتبار رغبة ليون في عدم إقامة المباراة، وبناء على رغبة ليون والبروتوكول، تم اتخاذ القرار بعدم بدء المباراة»، مضيفاً أنه تمت إحالة التقارير «إلى السلطات المختصة التي ستقرر الإجراء الذي يجب اتخاذه».

وأظهرت لقطات فيديو جروسو بوجه دامٍ، ثم لاحقاً بضمادة على رأسه أثناء خروجه من المركز الطبي في الملعب.

وقال مصدر في الشرطة المحلية، إن حافلة تقل جماهير ليون تعرضت أيضاً لهجوم بالحجارة وتضررت نوافذها.

ويعاني ليون، بطل الدوري الفرنسي سبع مرات، من بداية كارثية للموسم، حيث يقبع في قاع الترتيب مع 3 نقاط من 3 تعادلات و6 هزائم، فيما ليست حال مرسيليا أفضل، إذ لم تكن نتائجه على قدر الآمال، حيث يحتل المركز التاسع مع 12 نقطة، ما دفع إدارة النادي إلى التعاقد مع الإيطالي جينارو جاتوزو.

وتراجع موناكو الذي تجمد رصيده عند 20 نقطة للمركز الثالث، متأخراً بفارق نقطتين عن نيس الفائز على كليرمون- فيران 1-0، في افتتاح المرحلة، ونقطة عن باريس سان جيرمان الذي حقق فوزه الثالث توالياً والرابع في مبارياته الخمس الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الخسارة، والسادس هذا الموسم.

على ملعب بيار-موروا، حسم ليل النتيجة في الشوط الأول بتسجيله هدفين عبر البرتغالي إيفان كافالييرو «32» وبافوديه دياكيتيه «42»، ونجح الدفاع الصلب لليل في الحد من خطورة رجال المدرب النمساوي أدي هوتر الذين تعرضوا لخسارتهم الثانية هذا الموسم.

وانتزع باريس سان جيرمان فوزاً بشق النفس من مضيفه بريست، مفاجأة الموسم، 3-2 بينها «ثنائية» لنجمه كيليان مبابي على ملعب «فرانسيس لو بليه»، فانتزع المركز الثاني.

وبدا أن سان جيرمان في طريقه إلى فوز سهل عندما تقدم بهدفين لوارين زايير-إيمري «16» ومبابي «28»، لكن بريست قلص الفارق قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين عبر البنيني ستيف مونييه «43»، ثم أدرك التعادل مطلع الثاني عبر جيريمي لو دوارون «52».

وانتظر باريس سان جيرمان الدقيقة قبل الأخيرة من الوقت الأصلي لاقتناص ركلة جزاء، انبرى لها مبابي، وصدها الحارس الهولندي ماركو بيزوت، قبل أن تتهيأ أمام هداف الدولي الموسم الماضي، تابعها داخل المرمى مسجلاً هدف الفوز لفريق العاصمة، وعزز مبابي صدارته للائحة الهدافين بعشرة أهداف.