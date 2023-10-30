ليفركوزن يتمسك بصدارة «البوندسليجا»



ميونيخ (أ ف ب)

تمسك باير ليفركوزن بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم، بفوزه على ضيفه فرايبورج 2-1، في ختام منافسات المرحلة التاسعة.

وحقق رجال المدرب الإسباني تشابي ألونسو فوزهم الثامن، ورفعوا رصيدهم في الصدارة إلى 25 نقطة، بفارق نقطتين عن بايرن ميونيخ، حامل اللقب، و4 نقاط عن شتوتجارت، وبوروسيا دورتموند الثالث والرابع توالياً برصيد 21 نقطة لكل منهما.

قال ألونسو بعد فوز فريقه «أنا سعيد للغاية، لقد ضغطوا علينا كثيراً في النهاية، لكن في بعض الأحيان يكون من الجيد الفوز بمباريات كهذه، ويجب أن نعاني قليلاً».

كما حافظ ليفركوزن على سجله خالياً من الخسارة في الدوري «8 انتصارات مقابل تعادل» في بداية مثالية على مختلف الجبهات، حيث فاز بمبارياته الثلاث في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، وفي مباراته في دور الـ 32 في الكأس المحلية، رافعاً عدد انتصاراته إلى 12 من 13 مباراة رسمية.

ومع 25 نقطة من أصل 27 ممكنة، حقق زملاء الحارس الفنلندي لوكاس هراديكي أفضل بداية لهذا الموسم لفريق «المصنع الحادي عشر»، أحد ألقاب النادي الذي أسسه الكيميائي باير عام 1904.

ويأمل ليفركوزن في أن يتخلص من لعنة احتلاله للمركز الثاني، من دون أن يتمكن من الظفر باللقب، حيث حلّ وصيفاً في خمس مناسبات.

وشهدت هذه المرحلة تسجيل إجمالي 42 هدفا في 9 مباريات، بمعدل 4.7 هدف في المباراة، حيث كان لفوز بايرن على دارمشتات 8-0 ولايبزج على كولن 6-0، حصة الأسد.

افتتح ليفركوزن التسجيل، بعد مجهود فردي من لاعب وسطه الشاب فلوريان فيرتز «20 عاماً» في الدقيقة 37، حيث تلاعب بدفاع فرايبورج داخل المنطقة، وسدد بقدمه اليسرى، قبل أن يقود هجمة مرتدة ويصعد بالكرة لمسافة 50 متراً، ليضاعف فريقه النتيجة بفضل تسديدة يوناس هوفمان «60»، وسجل فرايبورج هدف تقليص الفارق عبر مانويل جولده «70».

وانتزع بوروسيا دورتموند تعادلاً قاتلاً في عقر دار أينتراخت فرانكفورت 3-3، ليحافظ على سجله خالياً من الخسارة في الدوري.

وتأخر دورتموند بهدفين سجلهما المهاجم المصري عمر مرموش في الدقيقتين 8 من ركلة جزاء و24، قبل أن يعادل الكفة بهدفي النمساوي مارسيل سابيتسر «45+1»، والبديل يوسوفا موكوكو «54».

وتخلف دورتموند مجدداً 2-3، بعدما اهتزت شباكه عبر لاعب الوسط الدولي الجزائري فارس شايبي «68»، قبل أن يخطف هدف التعادل بفضل لعبة مشتركة بين البديلين الآخرين الهداف يوليان براندت والممرر كريم أديمي «82».

وخسر دورتموند جهود حارسه السويسري جريجور كوبل الذي غادر الملعب في الدقيقة 26، بعدما تعرض لضربة على انفه بمرفق لا إرادي من مدافعه نيكو شلوتربيك.

وهو التعادل الثالث لدورتموند هذا الموسم، مقابل 6 انتصارات، وذلك قبل أسبوع من استضافته على ملعبه «فيستفالن شتاديون» مباراة «الكلاسيكر» بمواجهة غريمه التقليدي بايرن ميونيخ.