بايرن ميونيخ في «سيرك الأطفال»



ميونيخ (د ب أ)



بعد عرض السحر الذي قدمه خلال فوزه الكاسح 8-صفر على ضيفه دارمشتات، ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم، سيكون فريق بايرن ميونخ، على موعد مع سحر آخر اليوم «الاثنين».

ويستعد جميع لاعبي بايرن لحضور أحد عروض السيرك برفقة مجموعة من الأطفال المدعوين، حسبما أعلن النادي البافاري.

وذكر البايرن أنه وجه دعوات لأطفال من أسر حاضنة لهم ومن مؤسسات اجتماعية، أو لديها خبرة التعامل مع اللاجئين، لحضور عرض خاص لسيرك رونكالي في هذا اليوم. وأكد البايرن أن جميع نجوم الفريق الأول مثل هاري كين وجوشوا كيميتش وليروي ساني ومانويل نوير سيحضرون العرض مع عائلاتهم، إلى جانب قادة النادي وعلى رأسهم الرئيس هربرت هاينر والرئيس التنفيذي جان كريستيان دريسن والرئيس الفخري أولي هونيس.

وأشار «البايرن» إلى أنه من المقرر أن يستمتع الفتيات والفتيان مع نجوم الفريق بساعات قليلة لا تنسى في مصنع أحلام السيرك.

وتأتي تلك المناسبة الخاصة قبل مباراة بايرن مع سابروكن، الناشط بدوري الدرجة الثالثة الألماني في بطولة كأس ألمانيا، يوم الأربعاء المقبل، والتي يعقبها مواجهته المرتقبة مع الغريم التقليدي بوروسيا دورتموند، بعدها بثلاثة أيام في الدوري الألماني.