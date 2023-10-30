«انهيار» يلغي مباراة في هولندا!



باريس (د ب أ)



انهار المهاجم المخضرم باس دوست، خلال لقاء فريقه نيميجن مع مضيفه ألكمار في بطولة الدوري الهولندي لكرة القدم، وتلقى علاجاً على أرض الملعب.

وقرر حكم المباراة إلغاء اللقاء قبل وقت قصير من النهاية، حيث كانت النتيجة تشير لتقدم نيميجن 2-1 على ألكمار، ولم يعرف بعد ما إذا كان سيتم اعتماد تلك النتيجة من عدمه. وأعلن نادي نيميجن أن اللاعب تم نقله إلى خارج الملعب لكنه كان واعياً، فيما أظهرت الصور المسعفين، وهم يدخلون الملعب ومعهم جهاز مزيل الرجفان، لكن من غير الواضح ما إذا كان قد تم استخدامه أم لا.

ونشر النادي الهولندي لاحقاً بياناً من دوست على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «تويتر سابقا»، قال فيه «أنا بخير، المساعدة التي تلقيتها في الملعب كانت رائعة، أنا في المستشفى الآن، وأشعر بأنني بحالة جيدة، شكرا لكم، كل الدعم».

ولم يكن معروفاً في البداية ما حدث لدوست بالتحديد، حيث وقع في منتصف الملعب، فيما وقف لاعبو الفريقين حوله لحمايته أثناء علاجه، وحتى خروجه من الملعب على محفة. وبحسب صحيفة «دي جيلديرلاندر» الهولندية، كان اللاعب جالساً بالفعل، عندما وصل والده إلى غرفة تبديل الملابس.

وتمنى ناديا فولفسبورج وآينتراخت فرانكفورت الألمانيين الشفاء العاجل لدوست، الذي سبق أن دافع عن ألوانهما خلال مسيرته الرياضية، وجاء في بيان فرانكفورت: «عائلة آينتراخت قلبها معك، وتتمنى لك الشفاء التام».