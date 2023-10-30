المطالبة بسحب «الشارة» من قائد «الشياطين»!

مانشستر (رويترز)



انتقد روي كين نجم مانشستر يونايتد السابق، لاعب الوسط برونو فرنانديز، عقب الهزيمة 3-صفر أمام مانشستر سيتي، في مباراة قمة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وطالب بسحب شارة القيادة منه.

وقال كين لمحطة سكاي سبورتس «بعدما رأيته، سأجرد فرنانديز من شارة القيادة، إنه ليس قائداً، إنه يتذمر ويئن، سأبدأ بذلك لأن المدرب يمكنه السيطرة على ذلك، إنه عكس ما أريده في القائد».

وردد كين، قائد اليونايتد السابق، ما طرحه زميله السابق جاري نيفيل بشأن فرنانديز بعد الهزيمة الساحقة للفريق 7-صفر أمام ليفربول في أنفيلد الموسم الماضي، وهي أكبر خسارة له منذ عام 1931.

وزاد إحباط فرنانديز خلال تلك المباراة في مارس، حيث لوح بذراعيه بعنف وأشار للمدرب إريك تن هاج وطلب استبدله.

وقال نيفيل، وهو أيضاً قائد سابق ليونايتد «أعتقد أن بعض سلوكياته في الشوط الثاني كانت وصمة عار، اليونايتد لم يجسد أكثر من برونو فرنانديز الذي كان في موقف محرج- في هذه المباراة».

وتولى فرنانديز القيادة الصيف الماضي، بعد تجريد هاري مجواير من هذا الدور.

وأضاف كين «بعد أن شاهدته مرة أخرى سأنتزع منه شارة القيادة بنسبة 100 بالمئة، أعرف أنه قرار كبير، من الواضح أنهم سحبوا شارة القيادة من مجواير، لكن فرنانديز ليس قائداً».