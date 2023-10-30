الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

المطالبة بسحب «الشارة» من قائد «الشياطين»!

المطالبة بسحب «الشارة» من قائد «الشياطين»!
30 أكتوبر 2023 09:37

مانشستر (رويترز)

أخبار ذات صلة
هوتون: مستقبل مشرق لكرة السيدات في الإمارات
ميسي.. «الذهبية الثامنة»


انتقد روي كين نجم مانشستر يونايتد السابق، لاعب الوسط برونو فرنانديز، عقب الهزيمة 3-صفر أمام مانشستر سيتي، في مباراة قمة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وطالب بسحب شارة القيادة منه.
وقال كين لمحطة سكاي سبورتس «بعدما رأيته، سأجرد فرنانديز من شارة القيادة، إنه ليس قائداً، إنه يتذمر ويئن، سأبدأ بذلك لأن المدرب يمكنه السيطرة على ذلك، إنه عكس ما أريده في القائد».
وردد كين، قائد اليونايتد السابق، ما طرحه زميله السابق جاري نيفيل بشأن فرنانديز بعد الهزيمة الساحقة للفريق 7-صفر أمام ليفربول في أنفيلد الموسم الماضي، وهي أكبر خسارة له منذ عام 1931.
وزاد إحباط فرنانديز خلال تلك المباراة في مارس، حيث لوح بذراعيه بعنف وأشار للمدرب إريك تن هاج وطلب استبدله.
وقال نيفيل، وهو أيضاً قائد سابق ليونايتد «أعتقد أن بعض سلوكياته في الشوط الثاني كانت وصمة عار، اليونايتد لم يجسد أكثر من برونو فرنانديز الذي كان في موقف محرج- في هذه المباراة».
وتولى فرنانديز القيادة الصيف الماضي، بعد تجريد هاري مجواير من هذا الدور.
وأضاف كين «بعد أن شاهدته مرة أخرى سأنتزع منه شارة القيادة بنسبة 100 بالمئة، أعرف أنه قرار كبير، من الواضح أنهم سحبوا شارة القيادة من مجواير، لكن فرنانديز ليس قائداً». 

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
مانشستر يونايتد
برونو فيرنانديز
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
صورة جماعية خلال تكريم الفائزين (من المصدر)
التعليم والمعرفة
«الثقافة السياحة» تكرم الفائزين في مسابقة «القارئ المبدع»
اليوم 22:48
عبدالله العويس
التعليم والمعرفة
الشارقة تحتفي بالشعر في مراكش والأقصُر
اليوم 22:43
سلطان القاسمي يصدر كتاب «تاريخ عمان من الاستيطان البشري إلى نهاية الدولة الإباضية»
التعليم والمعرفة
سلطان القاسمي يصدر كتاب «تاريخ عمان من الاستيطان البشري إلى نهاية الدولة الإباضية»
اليوم 22:16
من إصدارات اتحاد كتاب وأدباء الإمارات (من المصدر)
التعليم والمعرفة
310 إصدارات لاتحاد كُتاب الإمارات في «الشارقة للكتاب»
اليوم 22:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©