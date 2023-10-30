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الرياضة

«غنتوت» يعلن تفاصيل «بينك بولو»

«غنتوت» يعلن تفاصيل «بينك بولو»
30 أكتوبر 2023 12:50

 
أبوظبي (الاتحاد) 

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يعقد نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، مؤتمراً صحفياً، صباح غد الثلاثاء، للكشف عن تفاصيل تنظيم مهرجان «بينك بولو» الخيري السنوي في «النسخة 14»، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، والذي يقام يوم السبت المقبل بالملعب الرئيسي، ويمثل المهرجان افتتاح الموسم الرياضي للنادي.
ويتم خلال المؤتمر، بجانب الكشف عن تفاصيل فعاليات اليوم الرياضي الخيري المجتمعي، والجهات المساهمة في إنجاحه، وإلقاء الضوء على برامج نشاط النادي في موسمه الجديد، ويشتمل على العديد من الفعاليات الرياضية والخيرية والمجتمعية، ويستمر إلى 3 أبريل المقبل.
ووجهت إدارة النادي الدعوة إلى عدد من الشخصيات والرعاة والمشاركين في الحدث المجتمعي الرياضي الافتتاحي، بحضور عدد من اللاعبين، ومختلف وسائل الإعلام، بهدف المشاركة في توعية المجتمع بأهداف اليوم الوردي التوعوي، والوقوف على نشاط النادي السنوي.

 

الإمارات
البولو
نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو
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