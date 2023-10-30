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الرياضة

1054 لاعباً ولاعبة في «المحاربين القدامى» للجودو

1054 لاعباً ولاعبة في «المحاربين القدامى» للجودو
30 أكتوبر 2023 13:00

 

أبوظبي (الاتحاد)


برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، تفتتح غداً الثلاثاء بصالة «جامعة السوربون» في أبوظبي، فعاليات البطولة العالمية للمحاربين القدامى للجودو، ويأتي تنظيمها، في ختام البطولات العالمية الثلاث الكبرى، التي نظمها اتحاد الجودو، بإشراف الاتحاد الدولي، ودعم مجلس أبوظبي الرياضي، ومساهمة العديد من الجهات.
وتشهد «عالمية أبوظبي» مشاركة قياسية لم تشهدها كافة البطولات الماضية، بعد أن تقدم 1045 لاعباً ولاعبة من 65 دولة، من بينها 8 منتخبات عربية، هي السعودية، والكويت، ومصر، والمغرب، وسوريا، ولبنان، وتونس والجزائر.
وأقيمت النسخة الماضية من «المحاربين القدامى» عام 2022، في العاصمة الفرنسية باريس، وشهدت مشاركة حوالي 700 لاعب ولاعبة تتراوح أعمارهم بين 37 و78 عاماً.
وقبل بدء نزالات التحدي بين المخضرمين، رحب محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، رئيس اللجنة المنظمة، بضيوف الإمارات، مؤكداً أن الهدف من إقامة بطولة المحاربين القدامى للجودو، هو إرسال رسالة إلى كافة «المخضرمين» الذين تركوا ممارسة الرياضة لعامل السن أو الإصابة، بهدف العودة من جديد، بعد التأهيل الطبي، لمزيد من التعارف، وتجديد ذكريات اللقاءات السابقة، وإعادة أجواء الفرح والفكاهة الطيبة التي تميز مجتمعهم الماضي، بنكهة جديدة، كما تمثل نوعاً من الترويج السياحي لإمارات التسامح والمحبة، على أمل أن تكون النسخة الحالية استثنائية، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمحاربين القدامى بالاتحاد الدولي، والتي أبدت سعادتها بإقامة البطولة «التنافسية الممتعة» في عاصمتنا الحبيبة أبوظبي.

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تتويج أبطال «عالمية الكاتا»


توزعت ألقاب الجولة الختامية من بطولة العالم للكاتا للكبار، وتحت 23 سنة التي اختتمت بصالة جامعة السوربون في أبوظبي، بفوز منتخب إيران بلقبي بطولتي الكبار، لمنافسات كيم نو كاتا، وكودوكان جوشين جوتسو، فيما فاز منتخب كوريا الجنوبية بلقب منافسات كيم نو كاتا تحت 23 سنة، ومنتخب سلوفينيا لقب منافسات كاتامي نو كاتا تحت 23 سنة، وفي ختام المنافسات، تم تتويج الفائزين الأوائل.

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