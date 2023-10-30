نيبوشا يبدأ المهمة مع خورفكان



فيصل النقبي (خورفكان)



قاد نيبوشا تدريبات خورفكان، استعداداً لمباراة بني ياس، يوم السبت المقبل، ضمن «الجولة السابعة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، بعد التعاقد معه رسمياً لقيادة «النسور» خلفاً للإسباني جيرارد ساراجوسا.

وسبق لنيبوشا أن درب الزمالك المصري، والفيصلي الأردني، وعدداً من الفرق العربية والخليجية الأخرى، في مشواره التدريبي، ويعتبر أحد الخيارات المناسبة للفريق، خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه المدرب الثالث الذي يقود خورفكان، بعد عبدالعزيز العنبري وساراجوسا .

وأكد نيبوشا للاعبين أنه قادم لتطوير أداء الفريق، بما يحقق أهداف مجلس الإدارة، وجماهير النادي، مشيداً بالأداء القوي لـ «النسور» أمام الجزيرة، بعدما حرص على متابعة اللقاء الذي أقيم في «الجولة السادسة» للدوري.