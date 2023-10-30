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الرياضة

نيبوشا يبدأ المهمة مع خورفكان

نيبوشا يبدأ المهمة مع خورفكان
30 أكتوبر 2023 12:56

 
فيصل النقبي (خورفكان)

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قاد نيبوشا تدريبات خورفكان، استعداداً لمباراة بني ياس، يوم السبت المقبل، ضمن «الجولة السابعة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، بعد التعاقد معه رسمياً لقيادة «النسور» خلفاً للإسباني جيرارد ساراجوسا.
وسبق لنيبوشا أن درب الزمالك المصري، والفيصلي الأردني، وعدداً من الفرق العربية والخليجية الأخرى، في مشواره التدريبي، ويعتبر أحد الخيارات المناسبة للفريق، خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه المدرب الثالث الذي يقود خورفكان، بعد عبدالعزيز العنبري وساراجوسا .
وأكد نيبوشا للاعبين أنه قادم لتطوير أداء الفريق، بما يحقق أهداف مجلس الإدارة، وجماهير النادي، مشيداً بالأداء القوي لـ «النسور» أمام الجزيرة، بعدما حرص على متابعة اللقاء الذي أقيم في «الجولة السادسة» للدوري.

 

دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
بني ياس
الزمالك
الفيصلي الأردني
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