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الرياضة

«التنس» ينظم بطولة للأعمار من 30 إلى 60 عاماً!

«التنس» ينظم بطولة للأعمار من 30 إلى 60 عاماً!
30 أكتوبر 2023 13:30

دبي (الاتحاد)
أعلن اتحاد التنس عن تنظيم أول بطولة لفئة الأساتذة «الأعمار من 30 إلى 60 عاماً للرجال والسيدات، وذلك بالتعاون مع أكاديمية «توب سبن» للتنس في دبي، بتصنيف 200 نقطة، وذلك في شهر فبراير المقبل في دبي.
وثمن ناصر يوسف المرزوقي، الأمين العام لاتحاد التنس، الجهود التي تبذلها أكاديمية توب سبن ومختلف أكاديميات اللعبة، بالتعاون مع الاتحاد، في المساهمة في نشر ثقافة ممارسة رياضة التنس، ودورها بالتعاون المثمر لتطوير تنس الإمارات، مبيناً أن إقامة بطولة الأساتذة تسهم بشكل مثالي في استمرار ممارسة الرياضة في جميع الأعمار وتوفر مساحة تنافسية جديدة، وسيتم التعاون على تقديم أفضل الجهود لإنجاح البطولة، ويأتي ضمن خطط الاتحاد لتوسيع فئات البطولات، سواء المحلية أو الدولية، ولمختلف الأعمار من كلا الجنسين.
بدوره، تقدم براساد أوشيل، مدير الأكاديمية، بالشكر لاتحاد التنس للموافقة على تنظيم البطولة وإبدائه المساعدة لإنجاحها، وقال: «يسرنا تنظيم هذه البطولة ونشعر بالسعادة للثقة التي منحها لنا اتحاد التنس لتطوير للعبة في دولة الإمارات، ولقد أثبت الاتحاد باستمرار التزامه بتعزيز صناعة التنس داخل الدولة، ويشرفنا أن نساهم في هذه المهمة وهي مناسبة إلى أن ندعو عشاق التنس والمشجعين من جميع أنحاء العالم للانضمام إلينا في صنع التاريخ في هذا الحدث التاريخي الذي يقام للمرة الأولى في دبي».

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