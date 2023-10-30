غانم وكاتانيتش.. «ثنائية ناجحة» للمرة الأولى في دفاع الشارقة

علي معالي (دبي)

للمرة الأولى، يلعب الثنائي عبدالله غانم والكرواتي الشاب مارو كاتانيتش (19 عاماً)، في قلب الدفاع، وظهر اللاعبان بمستوى مميز في لقاء بني ياس الأخير في الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، والذي انتهى لمصلحة «الملك» بخماسية نظيفة.

نجح عبدالله غانم (28 عاماً)، في أن يقدم واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم، بل منذ فترات طويلة لم يظهر هذا المدافع بالشكل الذي ظهر عليه أمام «السماوي»، حيث أسهم في تمريرة ذهبية حاسمة جاء منها هدف الشارقة الأول، عندما مرر كرة برأسه لزميله تيجالي، ليبدأ مشوار التهديف في المباراة عند الدقيقة 14، وأنهى عبدالله غانم في هذه المباراة من دون أخطاء، ولمس الكرة خلال اللقاء 53 مرة، ووصلت نسبة دقة تمريراته إلى 81%.

وفي التقييم العام للمباراة، حصل عبدالله غانم على 7.7 من 10 في اللقاء، وسنحت لعبدالله غانم فرصة كبيرة للتهديف، وهو ما يؤكد قيامه بالدورين الدفاعي والهجومي على أكمل وجه.

وربما ما ساعد عبدالله غانم على القيام بدوره بنجاح هو الشاب مارو كاتانيتش الذي يظهر للمرة الأولى مع الفريق الأول، وحصل هو الآخر على درجة عالية في التقييم (6.8 من 10)، وهو موهوب متميز في قلب الدفاع وله تجارب احترافية رغم صغر سنه، وكان مرشحاً بقوة للانتقال إلى الدوري الإيطالي، ولكن المقابل المادي الذي دفعه الشارقة كان حاسماً في تحول الصفقة من إيطاليا إلى الإمارة الباسمة، جاءت صفقة الكرواتي في توقيت مناسب، نظراً لغياب شاهين عبدالرحمن لفترة طويلة، بسبب إجراء جراحة الرباط الصليبي، وربما يكون «الشاب الصغير» الحل السحري في هذا المركز، سواء إلى جانب مانولاس أو عبدالله غانم أو سالم سلطان، نظراً لخبرته، حيث لعب محترفاً بالدوري السلوفيني مع نادي برافو، والذي انضم إليه على سبيل الإعارة من دينامو زغرب الشهير في الدوري الكرواتي، وهو في الوقت نفسه لاعب دولي بمنتخب بلاده تحت 21 عاماً، وتدرج في كل المنتخبات الكرواتية.

وفي المباراة الأخيرة، لعب كاتانيتش 90 دقيقة كاملة، وكان له دور بارز في إيقاف خطورة نياكيتي مهاجم «السماوي»، وصاحب الـ 4 أهداف بالدوري، وفي التعاون والتفاهم الجيد مع عبدالله غانم، والفرصة التي حصل عليها الكرواتي جاءت في ظل عدم وجود اليوناني مانولاس للإيقاف بسبب الإنذارات، وأظهر كاتانيتش قدرته بالفعل على أن يكون ثنائياً مميزاً في قلب الدفاع خلال الفترات المقبلة.