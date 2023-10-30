ديشامب عينه على «الديك الصغير»



أنور إبراهيم (القاهرة)



لفت الفرنسي الشاب وارين زائير- إيمري «17عاماً» لاعب وسط باريس سان جيرمان، الأنظار بشدة خلال الأسابيع الأخيرة، بعد الأداء الرائع الذي قدمه مع فريقه، سواء في الدوري المحلي أو دوري أبطال أوروبا، خاصة في مباراة ميلان الإيطالي، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وأصبح إيمري «كابتن» المنتخب الأولمبي جاهزاً للانضمام إلى المنتخب الأول، مستفيداً من إصابة مواطنه أوريليان تشواميني لاعب ريال مدريد الإسباني، خلال «كلاسيكو الأرض» أمام برشلونة، التي انتهت بفوز «الريال» 2-1، واضطراره للابتعاد عن الملاعب لفترة طويلة قد تصل إلى 6 أسابيع أو أكثر.

وذكرت صحيفة «ليكيب» أن ديدييه ديشامب يتابع إيمري باهتمام، وكان حريصاً على مشاهدة مباراة سان جيرمان أمام ميلان، والتي تألق فيها إيمري، وأسهم بقوة في فوز فريقه، ومن بعدها تألقه أمام برست في «ليج آن» وسجل هدفاً.

وقالت الصحيفة إنه في ظل إصابة تشواميني يفكر ديشامب بجدية في الاستعانة بجهود إيمري، إلى تجمع المنتخب في نوفمبر، بمناسبة «الأجندة الدولية»، حيث يواجه «الديوك» جبل طارق واليونان، والمباراتان «تحصيل حاصل»، بعد أن تأهل «ديوك ديشامب» إلى «يورو 2024» وتصدر المجموعة بـ «العلامة الكاملة» حتى الآن، وهي فرصة ذهبية لتجربة زائير- إيمري، من دون ضغوط، لكي ينطلق، ويبدأ مغامرته مع «الديوك».

وإذا كان زائير- إيمري صرح للصحفيين بأنه لا يتعجل اللعب للمنتخب الأول، ولا يسيطر عليه هذا الأمر في الوقت الحالي، نظراً لصغر سنه، إلا أنه اعترف في الوقت نفسه بأن «الديوك» جزء من أهدافه، وأن استدعاءه للمنتخب في معسكر نوفمبر «فرصة ذهبية» لابد أن يستفيد منها، ما لم يتعرض للإصابة.

وأوضحت «ليكيب» أن استدعاء إيمري لتجمع المنتخب، هدفه زيادة المنافسة بين لاعبي الوسط، استعداداً لبطولة «يورو2024».

وأضافت أن النجم الشاب أو «الفتى الذهبي» كما يطلقون عليه في «حديقة الأمراء»، سيدخل في منافسة قوية مع يوسف فوفانا «24عاماً» لاعب موناكو، وبوبكر كمارا «23عاماً» لاعب أستون فيلا، قبل 7 أشهر من انطلاق البطولة الأوروبية الكبرى، مشيرة إلى أن إيمري يفرض نفسه منافساً قوياً، من أجل حجز مكان مع «الديوك».

تألق إيمري وصعود نجمه بقوة وسريعاً، لم يفاجئ خبراء الكرة الفرنسية، إذ أنه أثبت نضجاً كبيراً على «المستطيل الأخضر»، بفضل رؤيته الجيدة وتحركاته وسرعته ومهاراته، وقدرته على تسجيل الأهداف المهمة، وهي صفات نادراً ما تجتمع كلها في فتى لم يتجاوز السابعة عشرة من عمره، وتجعل منه موهبة «لا تقدر بثمن» بالنسبة لمستقبل الكرة الفرنسية.

وارين زائير- إيمري، المولود في 8 مارس 2006، بإحدى ضواحي باريس «مونتروي»، تخرج في أكاديمية سان جيرمان التي انضم إليها، وهو بسن 8 سنوات وانضم إلى فريق 19 سنة بالنادي، وهو بعمر 15سنة، وأسهم ماوريسيو بوكيتينو وكريستوف جالتييه، المديران الفنيان اللذان تعاقبا على سان جيرمان، في تصعيده إلى الفريق الأول، قبل مجيء الإسباني لويس إنريكي المدير الفني الحالي.

وحصل على لقب أصغر هداف في تاريخ سان جيرمان، عندما سجل أمام مونبلييه في بداية فبراير الماضي، ووالده فرانك إيمري لاعب سابق في «رد ستار» بالدرجة الثالثة الفرنسية.