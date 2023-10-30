«زلزال 25» بطل «دبي للسفن الشراعية 60 قدماً»

دبي (الاتحاد)

توج طاقم السفينة «زلزال 25»، لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة مروان عبدالله المرزوقي بطلاً لسباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة فعاليات الموسم الرياضي.

وحصل طاقم السفينة «التبر 55» لمالكها راشد محمد راشد بن غدير وبقيادة النوخذة محمد سهيل المهيري على المركز الثاني في الترتيب العام، بينما حل طاقم السفينة «نمران 211» لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وبقيادة النوخذة علي عبدالله المرزوقي في المركز الثالث.

وحقق الحدث نجاحاً تنظيمياً وفنياً، حيث شهد مشاركة 81 سفينة اصطفت جميعها في نقطة البداية قبالة جزر دبي في عمق الخليج العربي وأبحرت بعد رفع العلم الأخضر لمسافة تزيد عن 20 ميلاً بحرياً نحو خط النهاية في شواطئ أم سقيم بالقرب من فندق برج العرب.

وعقب نهاية السباق جرت مراسم تتويج الأبطال في مراسي بي أند أو في منطقة أم سقيم وسط فرحة النواخذة والبحارة الفائزين بحضور محمد سيف المري مدير إدارة الشئون الرياضية مشرف عام السباق.

وحرص مروان عبدالله المرزوقي نوخذة السفينة «زلزال 25» على إهداء فوزهم بلقب أولى جولات بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً إلى الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان لدعمه وتشجيعه المتواصل للفريق، مؤكداً أن هذا الاهتمام سينعكس إيجابياً في مسرة المشاركات في الموسم الحالي.