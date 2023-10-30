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الرياضة

حكام الكاراتيه يجتازون «اختبارات الترقي»

حكام الكاراتيه يجتازون «اختبارات الترقي»
30 أكتوبر 2023 14:18

 
دبي (الاتحاد)

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اجتاز حكام الكاراتيه اختبارات الترقي للشارة الدولية، على هامش بطولة العالم في العاصمة المجرية بودابست، حيث أنهى الدولي محمد بلحسن، والدولي أمينة داشتي الدرجات الدولية بالحصول على تصنيف حكم «أ»، والدولي صابر حماد على تصنيف JA قاضي «أ» كوميتيه، وبذلك يحق لهم المشاركة رسمياً في بطولة العالم، بالإضافة إلى الحكام الدوليين المؤهلين من قبل، وهم الدولي محمد عزازي، والدولي باسكار سينوفاسن، والدولي محمد صيام.
وأشاد اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه بمستوى التحكيم الإماراتي في بطولة العالم، مؤكداً أنهم يسيرون وفق نهج استراتيجي للاتحاد وأحد أهدافه، للارتقاء بالمستوى الفني للحكام.
واختير الدولي جابر الزعابي لإدارة العديد من المباريات المهمة في بطولة العالم، لأنه من أبرز حكام قارة آسيا والعالم.

الإمارات
الكاراتيه
المجر
بودابيست
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