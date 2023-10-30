رئيس «آسيوي الشطرنج» يشيد بأبطال العالم



شرم الشيخ (القاهرة)

هنأ الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، الاتحادات الآسيوية الفائزة في بطولة العالم للأشبال والناشئين التي اختتمت مؤخراً بمدينة شرم الشيخ المصرية، مشيداً بالأداء المتميز الذي قدمه اللاعبون في البطولة وسيطرتهم التامة على أغلب فئاتها.

وأشاد بهيمنة الشطرنج الآسيوي على مستوى العالم في معظم الفئات، سواء على صعيد الأشبال والناشئين والشباب أو حتى الكبار، وقال: «أداء اللاعبين الآسيويين في البطولة كان استثنائياً، والفوز في 5 من أصل 6 فئات، يؤكد مدى تقدم وتميز الشطرنج الآسيوي، وهيمنته عالمياً.

وأقيمت فعاليات بطولة العالم للشطرنج للناشئين، بمدينة الشباب والرياضة الدولية، في شرم الشيخ المصرية، من 16 إلى 26 أكتوبر، وشهدت مشاركة متميزة من اللاعبين الآسيويين في مختلف الفئات، أثمرت عن فوزهم بخمس من أصل 6 فئات للمنافسة، وبإجمالي 12 من أصل 18 ميدالية.

وفي فئة الذكور تحت 8 سنوات، تصدر الروسي رومان شوغجييف، الذي شارك تحت علم الاتحاد الدولي للشطرنج، المنافسة بنتائج استثنائية، وتبعه مواطنه أيدان غافوروف، والتشيكي توماس أندري.

وفي فئة تحت 10 سنوات، تصدر الكازاخستاني دانيس كوانديكولي الترتيب، وتبعه الأميركي إيثان جو، والأسكتلندي سوبراتيت بانيرجي.

وفي فئة تحت 12 سنة، تألق الفيتنامي خونج دوي داو، وتُوج بالميدالية الذهبية، وتبعه مواطنه نام كيت نجوين، والأذربيجاني خاقان أحمد.

وفي فئة الإناث تحت 8 سنوات، تألقت الإنجليزية بودهانا سيفانندان وفازت بالذهبية، وهي الوحيدة التي خرجت من جعبة الشطرنج الآسيوي، بينما حققت الصينية رويو يي المركز الثاني، والميدالية الفضية، والفيتنامية هوانج باو آن تران الميدالية البرونزية.

وفيما يخص تحت 10 سنوات، سجلت الصينية تيانهاو شوي أداءً رائعاً لتحصد ذهبية فئتها، وتبعتها المكسيكية ميا فرناندا، والروسية كريستينا زافيفايفا.

وفي فئة البنات تحت 12 سنة، حصلت السريلانكية ديفيندا أوشيني جونواردهانا على الذهبية، تلتها الروسية ديانا بريوبرازهينسكايا، والكازاخستانية أيارو ألتينبيك.

وأشار رئيس الاتحاد الآسيوي إلى الطفرة الكبيرة التي يشهدها الشطرنج الآسيوي خلال السنوات الأخيرة، وهيمنته على معظم بطولات العالم لفئات الشطرنج المختلفة، سواء على مستوى الفرق والمنتخبات مثل إيران وأوزبكستان والصين الذين فازوا بأولمبياد الشطرنج. أو على مستوى الأفراد، مثل دينج لي رن بطل العالم، والأوزبكي نادر بيك عبدالستاروف بطل العالم للشطرنج السريع و راميش بابو براجناندا وصيف كأس العالم.

وأضاف: مستقبل الشطرنج الآسيوي مشرق، وواثق بأننا سنشهد المزيد من الإنجازات في الأعوام القادمة.