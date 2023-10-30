إعلان القائمة المرشحة لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت لجنة تحكيم جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، عن أسماء المرشحين والمرشحات، ضمن القائمة النهائية للجائزة في دورتها السابعة، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، ومتابعة واهتمام الشيخة فاطمة بنت هزاع آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة ناديي أبوظبي والعين للسيدات.

وسيتم الإعلان عن الفائزين والفائزات بالجائزة في فئاتها المختلفة في الخامس عشر من نوفمبر المقبل، في الحفل الذي يقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وضمت القائمة التي أعلنتها لجنة تحكيم الجائزة، المرشحين والمرشحات الثلاثة الأوائل عن كل فئة من فئات الجائزة، للمستوى الفردي ومستوى الاتحادات والمؤسسات الرياضية، حيث شهدت عملية الترشح إقبالاً للتسجيل في الفئات المختلفة من 14 دولة عربية.

واشتملت قائمة المرشحات في المستوى الفردي في فئة أفضل رياضية عربية: سارة سمير السيد بطلة رفع الأثقال (مصر)، جوليانا فؤاد فوزي (الأردن) بطلة التايكواندو، سمر عامر إبراهيم حمزة بطلة المصارعة الرومانية (مصر).

وفي فئة أفضل رياضية إماراتية: فريدة عبد الله الظهوري لاعبة الرماية، صفية الصايغ بطلة الدراجات الهوائية، وروضة السركال لاعبة المنتخب الإمارات الوطني للشطرنج.

وضمت قائمة المرشحات لفئة أفضل رياضية بارالمبية: نورة خليفة الكتبي (الإمارات)، فاطمة عمر (مصر)، وآية الله أيمن عباس (مصر)، وفي فئة أفضل رياضية ناشئة، شمس أحمد (مصر)، يارا خالد بن ثاني (البحرين)، ومريم عدنان آل علي (الإمارات).

وفي فئة أفضل مدرب/ مدربة: هشام إسماعيل عز الدين (مصر)، سناء سمير المرداسي (تونس)، وعلاء الدين حسن كامل (مصر)، وفي فئة أفضل إعلامية، هبة حامد الصباغ (الأردن)، وأميرة جمال عمار(مصر).

أما فئة أفضل أم رياضية التي استحدثتها اللجنة المنظمة في الدورة الحالية فشملت: زغفرانة أحمد الحوسني (الإمارات)، والدة بطلتي الأولمبياد الخاص في ألعاب القوى والبولينج، حمدة ومريم الحوسني، وليليان نشأت توفيق (مصر)، والدة لاعب الجمباز الإيقاعي فرح صدقي، وانتصار محمد السواحلي (السودان) والدة سلمى أنيس بطلة الأولمبياد الخاص في السباحة.

وعلى مستوى الاتحادات والمؤسسات الرياضية، تضمنت قائمة المرشحين الثلاثة الأوائل في فئة أفضل فريق: مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، فريق نادي بني ياس للجو جيتسو، وفريق نادي الفجيرة للألعاب القتالية، وفي فئة أفضل مبادرة إبداعية: قرية الإمارات العالمية للقدرة، مؤسسة خطوات لتشجيع رياضة الأطفال، والقيادة العامة لشرطة دبي.

وقررت لجنة التحكيم حجب الجائزة في فئة أفضل برنامج لتنمية الناشئات لعدم استيفاء الملفات المقدمة لمعايير الترشح المطلوبة.

وسيتم منح جائزة خاصة من قبل لجنة التحكيم لتكريم شخصية العام الرياضية العربية على أدائها المتميز وإسهاماتها في الارتقاء بالرياضة النسائية في الوطن العربي.

جدير بالذكر أن جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، التي تقام بتنظيم أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وأحد أكثر الجوائز تميزاً التي تستقطب أنظار الوسط الرياضي العربي، وتهدف إلى تمكين المرأة وتسليط الضوء على إنجازاتها في القطاع الرياضي، والسعي لتحسين المشاركة وتعزيز التنافسية والتميز في الرياضات النسائية، وخلق بيئة محفزة وداعمة للمرأة الرياضية للارتقاء بها لمستويات متقدمة.