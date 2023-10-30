«ثلاثي أبوظبي» يتقدم «سباق القمة» في «دوري 21»

معتصم عبدالله (دبي)



يتصدر ثلاثي العاصمة أبوظبي، العين والوحدة والجزيرة على التوالي، مشهد القمة في «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، بنهاية مباريات «الجولة السادسة»، والتي أقيمت يومي السبت والأحد، وشهدت تفوق «الزعيم» المتصدر أمام مضيفه الإمارات 5-1، فيما كسب «العنابي» الوصيف منافسه اتحاد كلباء 1-0، وحسم «فخر أبوظبي» المواجهة أمام ضيفه خورفكان بهدف.

وشهدت بقية مباريات الجولة، تكبد شباب الأهلي الخسارة الأولى أمام مضيفه النصر 0-2، فيما فاجأ حتا مضيفه الوصل بالفوز 2-0، وتفوق الشارقة على بني ياس 2-0 أيضاً، فيما حسم التعادل 1-1 مواجهة عجمان والبطائح، وأشهر «قضاة الملاعب» 4 بطاقات حمراء في مباريات الجولة، وشملت القائمة عبدالله بدر «الوصل»، حمدان حميد «شباب الأهلي»، سيف سلطان «اتحاد كلباء»، راشد عصام «الوحدة».

واحتفل «الزعيم» بالفوز الأكبر في «الجولة السادسة» على حساب مضيفه «الصقور» بنتيجة 5-1، وفرض المتألق عيسى خلفان أفضليته بتسجيله ثلاثة أهداف «هاتريك» في الدقائق 11,79,93، فيما سجل بقية الأهداف ريلوانو في الدقيقة 47، وجوسنا لولندو في الدقيقة 67، في المقابل اكتفى «الصقور» بهدف راشد سرور في الدقيقة 45، ورفع العين رصيده إلى 16 نقطة، معززاً صدارته للترتيب، مقابل 3 نقاط لـ«الصقور» صاحب المركز الأخير.

واقتنص «العنابي» وصافة الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، بفضل الفوز الثمين على مضيفه اتحاد كلباء بهدف، حمل توقيع «البديل» مبارك سالم في الدقيقة 94، وشهدت المباراة طرد «الثنائي» راشد عصام لاعب الوحدة بالإنذار الثاني في الدقيقة 60، وسيف سلطان مدافع «النمور» في الدقيقة 91.

وارتقى الجزيرة إلى «المركز الثالث» برصيد 12 نقطة، بفوزه على ضيفه خورفكان 1-0، وسجل برونو دي أوليفيرا هدف المباراة الوحيد لـ «فخر أبوظبي» في الدقيقة 56، وفي المقابل تراجع «النمور» إلى «المركز الخامس»، بعدما بقى برصيد 11 نقطة.

وفقد الوصل وصافة الترتيب، ليتراجع إلى «المركز الرابع»، بعدما بقي برصيد 12 نقطة، في أعقاب الخسارة المفاجئة أمام ضيفه حتا «التاسع» بنتيجة 0-2، وانتظر هجوم «الإعصار» حتى الشوط الثاني، لينجح في تسجيل هدفين على التوالي، بوساطة عبدالله البدواوي في الدقيقة 69، وخلفان النوبي في الدقيقة 81، وشهدت المباراة طرد عبدالله بدر مدافع الوصل في الدقيقة 90.

وألحق النصر «الثامن» برصيد 9 نقاط، الخسارة الأولى في الموسم لمنافسه شباب الأهلي «حامل اللقب» بنتيجة 2-0 في «الديربي»، وسجل هدفي «العميد» علي عبد العزيز في الدقيقة 57، ونعيم شادهولي في الدقيقة 63، ولعب «الفرسان» الذي تراجع إلى «المركز السادس» في الترتيب برصيد 11 نقطة، منقوصاً بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 22، بعد الطرد المباشر للاعب الوسط حمدان حميد.

وقادت «ثنائية» خالد باوزير في الدقيقة 66، وسعيد الكعبي في الدقيقة 87، فريق الشارقة إلى الفوز على حساب مضيفه بني ياس 2-0، ورفع «الملك» رصيده إلى 10 نقاط في «المركز السابع»، مقابل بقاء «السماوي» برصيد 3 نقاط في المركز قبل الأخير.

وعلى استاد راشد بن سعيد في عجمان، حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة «البرتقالي» أمام ضيفه «الراقي»، وتقدم عبيد الزعابي بالهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 3، وأدرك «المخضرم» أحمد خليل التعادل للبطائح في الدقيقة 68، ورفع عجمان رصيده إلى 3 نقاط في المركز 12، مقابل 4 للبطائح «العاشر».

خليل يكسر صيام «عقد الرديف»

سجل أحمد خليل مهاجم البطائح هدف فريقه الوحيد في المواجهة أمام مضيفه عجمان 1-1 ضمن الجولة السادسة لـ «دوري تحت 21»، وهو الهدف الأول للمهاجم المخضرم «32 عاماً» في دوري الرديف، منذ أكثر من عقد كامل، بعد آخر هدف بقميص فريقه السابق شباب الأهلي أمام النصر 5-4 في الأسبوع العاشر لـ «دوري اتصالات للرديف» موسم 2012- 2013.

نتائج الجولة السادسة



الوصل – حتا 0-2

النصر – شباب الأهلي 2-0

عجمان – البطائح 1-1

اتحاد كلباء – الوحدة، 0-1

الإمارات – العين 1-5

بني ياس – الشارقة 0-2

الجزيرة – خورفكان 1-0

ترتيب الصدارة



العين: 16 نقطة

الوحدة: 13

الجزيرة: 12

الوصل: 12