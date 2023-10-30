«7 نجوم» في سباق صدارة هدافي دوري «الأولى»

معتصم عبدالله (دبي)

خطف السباق المثير على صدارة هدافي «دوري الدرجة الأولى»، الأضواء بنهاية الجولة السابعة، في ظل التنافس المثير الذي يجمع «7 نجوم» ممثلين في توناني أفوبي ودياجو دا سيلفا «الظفرة»، عكاشة حمزاوي «الفجيرة»، كايكي جيسوس وجلمار دا سليفا «دبا الحصن»، بريان إيزكيول «الجزيرة الحمراء»، أديلتون رودريجوز «العربي».

ويسيطر المحترفون الأجانب «6 لاعبين»، بجانب المقيم كايكي جيسوس مهاجم دبا الحصن، على مراكز المقدمة في قائمة الهدافين التي يتصدرها الإنجليزي توناني أفوبي مهاجم الظفرة برصيد 7 أهداف، وحل ثانياً الجزائري عكاشة حمزاوي مهاجم الفجيرة، والذي يخوص موسمه الثاني على التوالي بقميص «الذئاب» برصيد 5 أهداف.

وتساوى في المقابل 5 لاعبين في المنافسة على المركز الثالث لصدارة الهدافين برصيد 4 أهداف لكل لاعب، وضمت القائمة البرازيلي دياجو دا سيلفا مهاجم الظفرة والمتوج بلقب الهداف في آخر ثلاثة مواسم على التوالي، ومواطنيه كايكي جيسوس المهاجم المقيم لدبا الحصن، وزميله جلمار دا سيلفا لاعب خط الوسط، وأديلتون رودريجو مهاجم العربي، إضافة إلى الأرجنتيني بريان إيزيكيول لاعب الجزيرة الحمراء.

وشهدت مواجهة الفجيرة أمام ضيفه الظفرة 4-3، تسجيل 4 أهداف بوساطة ثلاثة من المتنافسين على صدارة الهدافين من الفريقين، وسجل أهداف «الذئاب» كارلوس ادواردو في الدقيقة 5، وعكاشة حمزاوي «ثنائية» في الدقيقتين 14 و42، ومحمد سالم ناصر 86، فيما أحرز أهداف «فارس الظفرة» خليل الحمادي «2»، توناني افوبي 41، دياجو داسيلفا 70.

وبعيداً عن سباق الهدافين، عزز العروبة صدارته لترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، بفوزه على مضيفه الذيد 1-0، فيما اقتنص دبا الحصن وصافة الترتيب برصيد 15 نقطة، بتغلبه على العربي 3-0، وتراجع الظفرة إلى المركز الثالث، بعدما بقي برصيد 14 نقطة بخسارته أمام الفجيرة 3-4، واستعاد التعاون المركز الرابع بالفوز على سيتي 3-1.

وفي بقية المباريات، فاز دبا على جلف يونايتد 2-0، وجلف أف سي على الرمس 3-1، وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة مسافي والحمرية، والتعادل السلبي 0-0 مباراة مصفوت والجزيرة الحمراء.

1

توناني أفوبي

النادي: الظفرة

الأهداف: 6

الجنسية: إنجلترا

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2

عكاشة حمزاوي

النادي: الفجيرة

الأهداف: 5

الجنسية: الجزائر

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3

دياجو دا سيلفا

النادي: الظفرة

الأهداف: 4

الجنسية: البرازيل

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4

كايكي جيسوس

النادي: دبا الحصن

الأهداف: 4

الجنسية: البرازيل

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5

جلمار دا سيلفا

النادي: دبا الحصن

الأهداف: 4

الجنسية: البرازيل

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6

أديلتون رودريجوز

النادي: العربي

الأهداف: 4

الجنسية: البرازيل

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7

بريان إيزيكيول

النادي: الجزيرة الحمراء

الأهداف: 4

الجنسية: الأرجنتين