«الصاعد ليث» بطل «الأسبوع الرابع» لدوري القفز

دبي (الاتحاد)

حقق الفارس الناشىء ليث غريب مع الفرس «إليت دو بونتس» من نادي الشارقة للفروسية، الفوز بجائزة المركز الأول لجولة التمايز في منافسات الأسبوع الرابع لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، والذي اشتمل على 6 منافسات، أقيمت على ميدان مركز الإمارات للفروسية في دبي خلال يومي السبت والأحد الماضيين.

أحرز الفارس الناشيء من فئة «الجونيورز»، ليث غريب على صهوة الفرس الرائعة «إليت دو بونتس» من نادي الشارقة للفروسية، الفوز بجائزة منافسة الختام، والوحيدة بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز 120 سم، وخصصت لمشاركة الفرسان من فئة «الجونيورز»، وخيول القفز الصغيرة عمر 6 سنوات، وتنافس فيها 28 فارساً من «الجونيورز»، وصعد إلى التنافس 10 فرسان، ونجح منهم 4 فرسان في إكمال التمايز دون خطأ، وأفضل زمن سجله الفارس ليث غريب مع «إليت» حيث بلغ 34.76 ثانية، ونالت جائزة المركز الثاني، الفارسة تالية إسماعيل مع «كوايت» من مركز الإمارات للفروسية، وأنهت التمايز في زمن بلغ 36.31 ثانية وجاء المركز الثالث من نصيب الفارس الشيخ خالد سلطان القاسمي مع «إكساليبور» من نادي الشارقة للفروسية والزمن 38.08 ثانية.

وفي تحدي التمايز بين خيول الـ 6 سنوات على الارتفاع 120 سم، جاء التنافس ساخناً بين 15 خيلاً، أربعة منها بلغت التمايز، وخيلان أكملا المهمة بنجاح دون خطأ، أولهم «كاب شور فلوريفال زد» بقيادة الفارس مفتاح جوهر الظاهري، من فرسان شرطة أبوظبي، والزمن 41.54 ثانية، والثاني «فانكوفر» بقيادة الفارسة أنيتا ساندي من نادي الشارقة للفروسية والزمن 42.84 ثانية.

أكثر من لقاء جرى على حواجز الـ120 سم، فقد تنافست 13 خيلاً في جولة من مرحلتين خاصة على حواجز 120 سم، واجتازت المرحلتين دون خطأ 3 خيول، في مقدمتها «رتجيكي» بقيادة صبري بادنكي من نادي مندرة للفروسية.

والفرسان من فئة (الجونيورز) تنافس 28 منهم في منافسة المرحلتين الخاصة على حواجز 120 سم، وأنجز المرحلتين دون خطأ 5 فرسان، وتقدمتهم على منصة التتويج جاسمين فان دير مع «إسبرلوت» من اسطبلات ناين فالي.

وتجدد اللقاء بين 24 فارساً من المستوى الأول في منافسة المرحلتين الخاصة على 120 سم، وانفرد بعبورهما دون خطأ الفارس شاهين ماجد العواني مع «دولين باي أولد» من نادي أبوظبي للفروسية، ومن فرسان المستوى الثاني تنافس 32 فارساً في المرحلتين الخاصة 120 سم، وعبر المرحلتين 7 فرسان دون خطأ، أولهم الفارس عبد الله أحمد الشرفا مع الفرس «فيفا» من نادي الشارقة للفروسية.

على حواجز الـ115 سم، أقيمت منافسة الجولة الواحدة، وتنافس فيها 9 فرسان من المستوى الثاني، وأنجزها دون خطأ 5 فرسان، أولهم ميغان ويليامز مع «كوفينيا» من نادي الشارقة، و40 فارساً من المبتدئين المتقدمة 3، وهي فئة الفرسان بعد المبتدئين وقبل فرسان المستوى الثاني، وعبرها 9 فرسان، أولهم علي محمد المرزوقي مع «إنديرا زد» من فرسان شرطة أبوظبي، وفي المنافسة الثانية من مرحلتين خاصة، شارك 41 فارساً، وأنهى المرحلتين دون خطأ 5 فرسان، وحاز الصدارة الفارس جواد نظام مع الفرس «نوبلتي» من نادي الشارقة للفروسية.

وفي لقاء جمع بين 19 فارساً من فئة الأشبال في منافسة من جولة واحدة على حواجز ارتفاعها 105 سم، تنافس 18 فارساً، وعبرها 13 فارساً دون خطأ، وذهبت جائزة المركز الأول إلى الفارسة ستاريه جوان صادقي مع «دراستور» من نادي الفروسية بالمدينة المستدامة في دبي.

المنافسة الثانية لفئة الأشبال جاءت بمواصفات المرحلتين الخاصة على ذات الارتفاع (105) سم، وفيها تنافس 20 فارساً، وأكمل المرحلتين دون خطأ 8 فرسان، وأولهم الفارسة علياء عدنان عوض مع «دويكارا» من نادي الشارقة للفروسية، وبذات المواصفات تنافست 27 خيلاً عمر 5 سنوات، وأكمل المرحلتين دون خطأ 14 خيلاً، وحاز الصدارة «بيلوغا» بقيادة الفارس راشد محمد الرميثي من نادي أبوظبي للفروسية، وقبل ختام منافسات الأسبوع التقت 6 خيول عمر 5 سنوات في منافسة من مرحلتين، عبرت مشاركاتها السابقة بأداء نظيف، فكانت الغلبة لـ«كريزي كيلر» بقيادة الفارس محمد أشرف من نادي الشارقة للفروسية.