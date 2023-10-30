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الرياضة

ميامي بطل «أبوظبي العالمية» لأساتذة السلة الثلاثية

ميامي بطل «أبوظبي العالمية» لأساتذة السلة الثلاثية
30 أكتوبر 2023 15:23

 

أبوظبي (الاتحاد)


تُوّج ميامي الأميركي ببطولة أبوظبي العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية، بعد فوزه في المباراة النهائية على بارتيزان السويسري 21-13.
واختتمت البطولة التي نظمها مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة الثلاثية، على مدار يومين، بمشاركة 14 فريقاً من 9 دول، وأقيمت في محيط استاد هزاع بن زايد في العين، منافساتها بفوز ميامي باللقب، بعد مباراة تفوق فيها لعباً ونتيجة، وتمكن من الفوز بها، قبل انتهاء الوقت الأصلي من المباراة.
وتسلّم الفريق الأمريكي جائزة البطولة التي تبلغ 40 ألف دولار، بحضور كل من سهيل العريفي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، وإجناسيو سوريانو، مسؤول الفعاليات والشراكات في الاتحاد الدولي لكرة السلة، وعدد من القيادات الرياضية، والجماهير الغفيرة التي استمتعت بالمنافسات المثيرة بين نخبة من ألمع نجوم كرة السلة الثلاثية العالميين.

 

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وهنأ سهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، فريق ميامي على فوزه بالبطولة، مثنياً على أدائه الرائع في المباراة النهائية، والمنافسة القوية من جانب الفريقين وسط تشجيع وحماس الجماهير.
وقال العريفي: «مرة أخرى، نشكر كل من أسهم في البطولة العالمية من الجهات الداعمة والشركاء والرعاة على دورهم الكبير في النجاح الذي حققته البطولة التي تعد واحدة من أكبر الأحداث الدولية في رزنامة الاتحاد الدولي لكرة السلة».
وأضاف: «تسطع أبوظبي من جديد، لتحقق نجاحاً كبيراً في استضافة أكبر الفعاليات الرياضية، وتعزز من مكانتها عاصمة للرياضة العالمية، وتمنياتنا للفرق التي شاركت في البطولة بالتوفيق لبلوغ أولمبياد باريس 2024».
ونال الأميركي جيمر فريديت من فريق ميامي لقب أفضل لاعب في البطولة، وتسلّم جائزته من ناصر الزعابي مدير مكتب الاتصال المؤسسي في مجلس أبوظبي الرياضي، وفاز رافايل ليبينسكي بمسابقة «دانك كونتست»، وتسلم جائزته من حمدان سعيد الزعابي، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، فيما فاز بمسابقة الرميات الثلاثية والبالغة جائزتها 500 دولار، تري باردسيلي من فريق أوماها الأميركي أيضاً، وتسلّم جائزته من محمد عبدالله أحمد الظاهري، رئيس لجنة تسيير شؤون شركة نادي العين للألعاب الرياضية.
ويغادر فريق ميامي مدينة العين متأهلاً لبطولة كرة السلة الثلاثية التي تقام في مدينة ووكسي الصينية، ضمن سلسلة النهائيات العالمية.
ويحصل الفريق صاحب المركز الثاني على 30 ألف دولار، الثالث على 22 ألف دولار، الرابع 16 ألف دولار، الخامس 10 آلاف دولار، السادس 6 آلاف دوار، السابعة 4 آلاف دولار.

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