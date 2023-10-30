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الرياضة

سلمان بن إبراهيم: إعادة الحياة إلى حفل «جوائز الأفضل»

سلمان بن إبراهيم: إعادة الحياة إلى حفل «جوائز الأفضل»
30 أكتوبر 2023 16:30

 
الاتحاد (الدوحة)

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يشهد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي يوم غد «الثلاثاء»، حفل الجوائز السنوية للاتحاد الآسيوي ويقام في الدوحة.
وأكد رئيس الاتحاد الآسيوي، أن إقامة حفل توزيع الجوائز السنوية للاتحاد القاري في الدوحة، بعد توقف لأربعة أعوام، بسبب ظروف جائحة كورونا، يترجم حرص الاتحاد القاري على إعادة الحياة لهذا الحفل المتميز، كما أنها تنسجم مع رؤية الاتحاد، بتوسيع رقعة الدول المستضيفة للفعاليات والأحداث الكروية القارية بصفة عامة، وحفل الجوائز على وجه الخصوص، مبيناً أن الخطوة تعكس أيضاً التقدير للمكانة المتميزة التي تحتلها قطر على الساحة الكروية القارية.
وأشار الشيخ سلمان بن إبراهيم إلى أن حفل توزيع الجوائز السنوية للاتحاد الآسيوي يعتبر مناسبة مهمة للاحتفاء بالمتميزين، وتكريم المنجزين من أسرة كرة القدم الآسيوية، في ختام عام حافل بالبذل والعطاء من منتسبي اللعبة في مختلف المجالات.
وأوضح أن الاتحاد الآسيوي أنجز كافة التحضيرات المتعلقة بإقامة حفل الجوائز السنوية للاتحاد الآسيوي، مشيداً بالتعاون الكبير الذي يقدمه الاتحاد القطري، ومختلف الجهات الرسمية في البلاد على صعيد الانتهاء من مختلف الترتيبات التنظيمية، لإخراج الحفل بصورة زاهية تليق بكرة القدم الآسيوية.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
سلمان بن إبراهيم آل خليفة
الدوحة
قطر
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