20 متسابقاً من الإمارات يخوضون «السوبر كروس»



أبوظبي (الاتحاد)



تقدم جائزة أبوظبي الكبرى للسوبر كروس، فرصة فريدة لمتسابقي رياضة الدراجات النارية في الإمارات، ومع تبقي أيام قليلة على استضافة جولة أبوظبي، ضمن بطولة العالم للسوبر كروس المعتمدة لدى الاتحاد الدولي للدراجات النارية، يستعد 20 متسابقاً مبتدئاً لترك بصمتهم والانضمام إلى الأبطال ذوي الخبرة، في سباق جائزة أبوظبي الكبرى في الاتحاد أرينا يوم 4 نوفمبر.

ويتنافس الدراجون الشباب في فئة السباق الخاصة بهم خلال الحدث، حيث يعرضون مواهبهم أمام جمهور رياضة المحركات، حيث يخوض 10 سائقين من الناشئين القادمين من مختلف أرجاء الدولة في فئة 85 سم مكعب، بينما يشارك 10 آخرين في فئة 65 سم مكعب.

وأكد سيف راشد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة «إثارة»، مدى أهمية دعم المواهب الشابة في رياضة السيارات، وقال: «لا يقتصر الأمر على خوض السباقات فقط، وإنما يتعلق أيضاً برعاية مستقبل الرياضة، ويسعدنا أن نمنح هؤلاء الدراجين الشباب الفرصة لإظهار مهاراتهم في سباق جائزة أبوظبي الكبرى لبطولة سوبر كروس للدراجات النارية، من هنا تبدأ الأحلام، ونحن هنا لتحويل الأحلام إلى واقع ملموس».

وقال آدم بايلي، الرئيس التنفيذي لشركة SX Global: «تتمثل مهمتنا في الارتقاء بسباقات سوبر كروس إلى آفاق جديدة، ودعم الجيل القادم من الدراجين، ويمثل الحدث فرصة رائعة للشباب الموهوبين في الإمارات للتألق على المستوى العالمي، وفخورون بأن نكون جزءاً من الرحلة، ونتطلع إلى مشاهدتهم، وهم يقدمون أفضل أداء في أبوظبي».

لا تزال التذاكر المحدودة لسباق جائزة أبوظبي الكبرى للسوبر كروس متاحة، ابتداءً من 110 دراهم، ومن المتوقع أن يشهد يوم الحدث الكثير من الإثارة والتشويق لجميع أفراد العائلة، حيث يمكن للمشجعين الاستمتاع بمشاهدة أفضل متسابقي السوبر كروس أثناء تنافسهم في فئات البطولة.

ويمكن للمشجعين الذين يرغبون بتجارب أكثر تشويقاً، حجز باقة موسم سباقات جزيرة ياس - التذكرة التي تضمن تجربة غير مسبوقة، حيث تضمن توفير دخول حصري إلى سباق جائزة أبوظبي الكبرى للسوبر كروس، وإلى السباق الختامي لموسم «الفورمولا-1» في أبوظبي من 23 إلى 26 نوفمبر.

وتشمل الباقة المشاركة الجولة المفتوحة في منطقة الصيانة في اليوم الافتتاحي، وتتضمن حضور سباق «الفورمولا-1» الأخير هذا الموسم في حلبة مرسى ياس، وتتيح الباقة الجلوس في المدرج الغربي المستقيم الجديد، الذي يقع في نهاية المسار الأطول في الحلبة، وإضافة إلى ذلك، تشمل الباقة المثالية لعشاق السباق أيضاً حضور اختبار بيريللي لـ «الفورمولا-1» يوم 28 نوفمبر، ما يضمن للجماهير مشاهدة عدد من نجوم الرياضة الصاعدين في اختبارات إطارات «الفورمولا-1» حول حلبة مرسى ياس.