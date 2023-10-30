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الرياضة

«الفيفا» يوقف روبياليس 3 سنوات

«الفيفا» يوقف روبياليس 3 سنوات
30 أكتوبر 2023 16:11

 
جنيف (أ ف ب) 

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أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، رئيس الاتحاد الإسباني السابق لويس روبياليس عن أي نشاط كروي لمدة 3 سنوات، على خلفية تصرفه غير الأخلاقي تجاه بطلة العالم جيني هيرموسو.
وقال الاتحاد الدولي في بيان «قررت اللجنة التأديبية لـ (الفيفا) منع لويس روبياليس، الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، من المشاركة في أي نشاط ذي صلة بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي لمدة ثلاث سنوات»، معتبراً أنه «انتهك المادة 13 من قانون الفيفا التأديبي».
وأضاف «أبلغت اللجنة التأديبية روبياليس اليوم بتفاصيل هذا القرار، وبموجب الأحكام ذات الصلة في القانون التأديبي، فإن أمام روبياليس عشرة أيام ليتقدم بطلب للحصول على قرار معلَّل، مع العلم أن القرار خاضع لإمكانية الاستئناف أمام لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الدولي».
وكان «الفيفا» أوقف روبياليس في 26 أغسطس عن أي نشاط يتعلق بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي، لمدة 90 يوماً، وفتح تحقيقاً بحقه.

الاتحاد الدولي لكرة القدم
الفيفا
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