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الرياضة

الفنلندي فاليماكي يقتحم «توب 10» في «السباق إلى دبي»

فاليماكي يرفع كأس البطولة (الاتحاد)
31 أكتوبر 2023 01:31

دبي (الاتحاد)

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اقتحم الفنلندي سامي فاليماكي قائمة العشرة الأوائل «توب 10»، بحلوله في المركز السابع في الترتيب الأسبوعي العالمي لـ«السباق إلى دبي»، لجولة «دي بي ورلد» للجولف، وذلك مع تواصل العد التنازلي للبطولة الختامية للموسم، بطولة جولة دي بي ورلد التي تقام في عقارات جميرا للجولف في دبي ابتداء من 16 نوفمبر المقبل.
تقدم فاليماكي 23 خطوة، ليصبح بالمركز السابع برصيد 1961 نقطة في الترتيب لـ «السباق إلى دبي»، بالشراكة مع رولكس وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عقب فوزه أمس الأول بلقب بطولة البنك التجاري قطر ماسترز للجولف.
نجح فاليماكي في كسب اللقب الثاني في مسيرته في جولة دي بي ورلد، والذي شاءت الصدفة أن يكون في منطقة الشرق الأوسط نفسها، بعد فوزه في سلطنة عُمان قبل 3 أعوام، بعد منافسة قوية في الدوحة هذه المرة مع الإسباني جورجي كامبيلو تطلبت خوضهما جولة فاصلة كسبها الفنلندي بأربع ضربات مقابل خمس ضربات، بعدما تعادلا في نهاية الجولات الأربع الرئيسة للبطولة برصيد 18 ضربة تحت المعدل.
رغم حلول كامبيلو بالمركز الثاني في البطولة، لكنه تقدم أيضاً في ترتيب «السباق إلى دبي» ليصبح بالمركز الثاني عشر برصيد 1.821 نقطة.
ويتأهل أفضل 50 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي»، إلى بطولة جولة دي بي ورلد التي تقام منتصف الشهر الجاري في دبي بجوائز مالية تبلغ 10 ملايين دولار، مع احتضان الإمارات ودبي المشهد الختامي مرة أخرى هذا العام، حيث يتنافس نجوم رياضة الجولف على مدار الموسم في 43 بطولة تقام في 25 دولة مختلفة، تمهيداً لحسم هوية بطل الموسم في دبي سنوياً.

السباق إلى دبي
سامي فاليماكي
دي بي ورلد
الجولف
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