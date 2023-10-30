اليوم.. «الآسيوي» يعلن جوائز «الأفضل»

معتز الشامي (الدوحة)

بعد غياب 4 سنوات، يعود حفل الجوائز السنوي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، المقررة إقامته مساء اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة، لتكريم «الأفضل» في «القارة الصفراء»، بحضور رئيس الاتحادين الدولي والآسيوي، وممثلي الاتحادات الوطنية.

ويشهد «الحفل 27» الإعلان عن الفائزين بجائزة أفضل لاعب وأفضل لاعبة، حيث يتسلم الفائزون الجائزة المقدمة من «نيوم» الشريك العالمي للاتحاد الآسيوي، ويقام الحفل على مسرح المياسة بمركز قطر للمؤتمرات.

ويبرز في قائمة المرشحين 6 لاعبين ولاعبات، حيث يتنافس على الفوز بجائزة أفضل لاعب، الأسترالي ماثيو ليكي، والقطري المعز علي، والسعودي سالم الدوسري، في حين يتنافس على جائزة أفضل لاعبة، الأسترالية سامانثا كير، والصينية زهانج لينيان، واليابانية ساكي كوماجاي.

وبرز ماثيو ليكي «32 عاماً» بقوة في الدوري الأسترالي، من خلال تسجيل 9 أهداف مع ملبورن سيتي الذي تُوج بلقب الدوري موسم 2022، وواصل التألق في النسخة التالية، إلى جانب تألقه بقوه مع منتخب أستراليا، من خلال تسجيل هدف الفوز في شباك الدنمارك، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لـ «مونديال 2022»، ليحجز «الأسترالي» مقعده في دور الـ16.

وشهد موسم 2022-2023، نجاح المعز في تجاوز حاجز 200 مباراة مع الدحيل، وأسهم المهاجم «27 عاماً» في مساعدة الدحيل على الفوز بلقب الدوري القطري، ويبرز المعز بحضوره اللافت مع منتخب قطر، حيث يملك رقماً قياسياً لعدد الأهداف الدولية مع «العنابي» بـ 42 هدفاً، كما شارك في «مونديال 2022»، وينافس السعودي سالم الدوسري «32 عاماً» بقوة على الجائزة، حيث قام بدور محوري في فوز منتخب السعودية خلال كأس العالم في قطر على الأرجنتين التي توجت لاحقاً بلقب البطولة، نجح في معادلة الرقم القياسي المسجل باسم سامي الجابر، لأكبر عدد من الأهداف للسعودية في نهائيات كأس العالم «3 أهداف»، وأسهم أيضاً في تتويج الهلال بلقب الدوري السعودي 2021-2022، وكأس الملك 2022-2023، ونجح في تسجيل هدفين خلال المباراة أمام فلامنجو البرازيلي في نصف نهائي مونديال الأندية 2022 بالمغرب، ليتأهل الفريق إلى المباراة النهائية، بجانب تسجيل 4 أهداف وصناعة ثلاثة، ليسهم في بلوغ الهلال نهائي دوري أبطال آسيا 2022.

ويشهد الحفل تقديم 18 جائزة في الفئات المختلفة، من ضمنها جائزة أفضل اتحاد إقليمي، وتقدم للمرة الأولى، في حين تمت إعادة تشكيل فئات جوائز أفضل اتحاد وطني، وجائزة رئيس الاتحاد الآسيوي التقديرية على المستوى الشعبي، وجوائز تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي للواعدين.

وأكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي، أن النسخة السابعة والعشرين من حفل الجوائز السنوية أضافت أهمية كبيرة للحدث، وقال: «نجتمع متضامنين للمرة الأولى، منذ 4 سنوات، في حين أجبرنا الوباء على إيقاف احتفالاتنا مؤقتاً، إلا أنه لم يؤثر كثيراً على تصميم والتزام أسرة كرة القدم الآسيوية، في تعزيز اللعبة الجميلة على جميع المستويات».

وأضاف: «نكرم الجهود المتميزة للاعبينا والمسؤولين الذين واصلوا الهيمنة على عناوين الأخبار العالمية، وكذلك الاتحادات الأعضاء والاتحادات الإقليمية لدينا الذين يستحقون الثناء الهائل لضمان النمو المستمر لرياضتنا في ظل أصعب الظروف».