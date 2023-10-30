«عالمية أبوظبي للجو جيتسو» تنطلق غداً بمشاركة 7 آلاف لاعب ولاعبة

مصطفى الديب (أبوظبي)

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنطلق غداً الأربعاء منافسات النسخة الخامسة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو.

ويشارك في البطولة 7000 لاعب ولاعبة من 127 دولة، بصالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، وتستمر حتى العاشر من نوفمبر، بمجموع جوائز 3 ملايين درهم.

وأعلن اتحاد الجو جيتسو تفاصيل النسخة الاستثنائية في مؤتمر صحفي عقد صباح أمس «الاثنين» بفندق ريتز كارلتون العاصمة أبوظبي، حضره عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وسعود الحوسني وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ويعقوب السعدي رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، وسائد حجازي، مدير عام مساعد - مبيعات جاكوار لاند روڤر في شركة بريمير موتورز، وفهد علي الشامسي الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجو جيتسو، بالإضافة إلى ممثلي مختلف وسائل الإعلام، وعدد من ألمع نجوم وأبطال اللعبة.

وتوجه محمد سالم الظاهري، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قائد مسيرة النجاح والإنجازات والداعم الأول للرياضة، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على رعايته الكريمة للبطولة، وتوجيهاته السامية لتوفير مقومات نجاحها كافة.

وقال في كلمته بالمؤتمر: «نحتفي اليوم بخمسة عشر عاماً من النجاح والتميز والإبداع الرياضي، لبطولة صنعت مجد الكثير من الأبطال، وحققت نقلة نوعية في مسيرة رياضة الجو جيتسو العالمية».

وأضاف: «نسخة هذا العام تتميز بمشاركة قياسية، بمشاركة سبعة آلاف لاعب ولاعبة، منهم 4 آلاف سيتوافدون إلى أبوظبي من 127 دولة خصيصاً للمشاركة في البطولة». وتابع: «يسعدنا الترحيب بضيوف دولة الإمارات وعاصمة الجو جيتسو أبوظبي من جميع أنحاء العالم، ونعد بمنح اللاعبين أفضل تجربة ممكنة من لحظة وصولهم إلى العاصمة وحتى مغادرتهم مع ختام البطولة».من جانبه، قال فهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجو جيتسو: «تتصدر بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو المشهد الدولي للرياضة، ونفخر اليوم بأنها تسجل في نسختها الـ15 مشاركة قياسية على صعيد أعداد اللاعبين والدول والأندية والأكاديميات المشاركة وأعداد غير مسبوقة من اللاعبين المتوافدين من كل أرجاء العالم، لتحقق البطولة أوسع مشاركة منذ انطلاقها عام 2009، وأكبر عدد من المشاركين في بطولة واحدة لرياضة الجو جيتسو على مستوى العالم».

وأضاف: «مواكبة لهذه المشاركة اللافتة، تم تمديد فترة البطولة لتقام على مدى 10 أيام، وتهدي هذه النسخة عشاق الرياضة، إضافة جديدة تتمثل بتخصيص يوم كامل لمنافسات فئة الهواة، ما يعكس الانتشار الكبير للرياضة بين هذه الفئة التي تضم الكثير من المواهب، وتتيح لهم البطولة اكتساب خبرات جديدة ضمن أجواء تنافسية كبرى».

وتابع: «ستشهد النسخة الـ15 من البطولة أيضاً زيادة قيمة الجوائز النقدية وتخصيص مكافآت لفئات جديدة من المتنافسين، كما تمتاز بإقامة نزالات النخبة من المحترفين حملة الحزام الأسود في اليوم الأخير من البطولة بعرضٍ ترفيهي لا يُضاهى لمهارات الجو جيتسو، وذلك خلال الفترة المسائية من 6 وحتى 9 مساءً، حرصاً منا على إفساح المجال أمام أكبر حضور جماهيري واستيعاب عشاق الجو جيتسو من مختلف أنحاء الدولة والعالم».

وأكمل: «تَعد البطولة جمهورها بحفل افتتاح مبهر يرحب بالعالم في أبوظبي ويروي لهم قصة الجو جيتسو وتطورها في الدولة، ويسعدنا أن نؤكد لكم أن البطولة في نسختها الـ15 ستشهد حضوراً مميزاً لعدد من المشاهير والشخصيات المؤثرة والمحبوبة التي ستضفي المزيد من المتعة إلى أجواء المنافسات، إلى جانب منح الجمهور فرصة الدخول في السحب للفوز بسيارة، وهي إحدى المفاجآت المميزة التي نقدمها لجمهورنا».

وأوضح: «حفل جائزة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو سيكون الأكبر من نوعه على الإطلاق والمنصة الأهم في تكريم أصحاب الإنجازات في الجو جيتسو على صعيد اللاعبين والأكاديميات والاتحادات، فيما تعكس الجائزة المكانة الريادية التي تتبوأها أبوظبي على خريطة الجو جيتسو العالمية».

وأكّد الشامسي استحداث فئات جديدة لجائزة أبوظبي العالمية للجو جيتسو لتكريم المواهب المتميزة، وكل من كان له دور ومساهمة في الارتقاء برياضة الجو جيتسو خلال الموسم الرياضي، منوهاً بتكريم البطولة لأحد أبناء الوطن الذين استلهموا من رياضة الجو جيتسو ثقافة الانتصار والتفوق والإبداع، وأصبحوا قدوة للأجيال القادمة، وبلغوا بإنجازاتهم الوطنية عنان السماء».

وتقدم الشامسي بالشكر إلى شركاء الاتحاد الاستراتيجيين شركاء النجاح على مدى الأعوام الماضية، وإلى وسائل الإعلام التي تقوم بدور كبير في نقل رسائل وقيم هذه الرياضة النبيلة إلى المجتمعات كافة في مختلف دول العالم.



عارف العواني: حدث عالمي على أرض العاصمة

أشاد عارف العواني، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، بالجهود التي يقوم بها اتحاد الجو جيتسو، برئاسة عبد المنعم الهاشمي، في سبيل تطوير اللعبة واستضافة البطولات الكبرى.

وقال في كلمته بالمؤتمر الصحفي العام للنسخة الخامسة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو: «ننقل لكم تحيات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، ونؤكد دعم المجلس للبطولة بكل قوة، لاسيما أنها تتماشى مع صلب استراتيجية العاصمة أبوظبي في استضافة الأحداث الكبرى».

وأكد أن الجميع سيكون على موعد مع حدث استثنائي، لاسيما أن مشاركة سبعة آلاف لاعب ولاعبة من 127 دولة تعكس أهمية الحدث وقيمته بالنسبة لعشاق الجو جيتسو على مستوى العالم، مشيداً بالدور الذي تلعبه اللجنة المنظمة للبطولة وجميع العاملين فيها، برئاسة محمد سالم الظاهري نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو.



جدول المنافسات

يتضمن جدول منافسات البطولة الأكبر عالمياً، والذي يمتد لعشرة أيام، إقامة مهرجان أبوظبي العالمي للجو جيتسو يومي 1 و2 نوفمبر، ومنافسات البارا جو جيتسو، الخاصة بفئة أصحاب الهمم يوم 1 نوفمبر، ومنافسات فئة الناشئين يومي 3 و4 نوفمبر، والهواة يوم 5 نوفمبر، والأساتذة يومي 6 و7 نوفمبر ومنافسات فئة المحترفين أيام 8، و9، و10 نوفمبر، بالإضافة إلى حفل جائزة أبوظبي العالمية للجو جيتسو مساء 11 نوفمبر.