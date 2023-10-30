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الرياضة

ميرا الشحي تحرز فضية «عربية السباحة»

ميرا الشحي على منصة التتويج (وام)
31 أكتوبر 2023 01:31

أبوظبي (وام)

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أحرزت السباحة الإماراتية ميرا الشحي الميدالية الفضية، في سباق 200 متر فراشة، ضمن منافسات اليوم الثالث من البطولة العربية السادسة للسباحة المقامة في مسبح مدينة محمد بن زايد بأبوظبي، لتهدي الإمارات أول ميدالية عربية في فئة السيدات.
ويشارك المنتخب الوطني في البطولة بمجموعة من السباحين صغار السن يظهرون في البطولة للمرة الأولى، بغرض إعدادهم للبطولات المقبلة، إضافة إلى عمر الحمادي سباح العمومي الوحيد المتواجد مع المنتخب الوطني. 
وعقب ختام منافسات اليوم الثالث من البطولة حافظ المنتخب القطري على صدارته لفئة الرجال بتحقيق 4 ميداليات ذهبية، و4 فضيات، و4 برونزيات، وجاء المنتخب الجزائري ثانياً بـ 4 ذهبيات، وفضية واحدة، ثم المنتخب التونسي، ثالثاً برصيد 3 ذهبيات، وفضية و3 برونزيات.
وأعربت البطلة الصاعدة ميرا الشحي «16 عاماً» عن سعادتها بالميدالية الفضية التي حققتها، والتي تعد الثانية لها بعد ميدالية البطولة العربية للفئات العمرية بمصر العام الماضي، في نفس السباق. وأشارت ميرا الشحي، إلى أن هدفها هو التواجد في أولمبياد باريس 2024، وأولمبياد لوس أنجلوس 2028، وهو ما تعمل عليه حالياً، من خلال المواظبة على التدريبات اليومية، طبقاً لجدول فني تم الإعداد له مسبقاً. 
وأكد مروان الحتاوي مدرب المنتخب الوطني، أن ميرا الشحي استحقت الفوز بالميدالية الفضية، وسط منافسة قوية من 5 دول، مشيراً إلى أن الهدف كان واضحاً قبل انطلاقة البطولة، وهو الوقوف على منصة التتويج.

البطولة العربية للسباحة
عربية السباحة
أبوظبي
منتخب السباحة
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