«غنايم» تحصد كأس «الثنايا» في مهرجان حاكم الشارقة للهجن

الذيد (الاتحاد)

تواصلت فعاليات مهرجان صاحب السمو حاكم الشارقة لسباقات الهجن لليوم الرابع على التوالي، على أرضية ميدان الذيد لسباقات الهجن، وأقيمت المنافسات بسباقات سن الثنايا للجماعة لهجن أبناء القبائل على مدار 14 شوطاً، لمسافة 6 كم في الفترتين الصباحية والمسائية، منها 10 أشواط في الفترة الصباحية، و4 أشواط في الفترة المسائية، إذ تركزت الأنظار على الشوطين الرئيسين اللذين خصصتهما اللجنة المنظمة للمهرجان، للثنايا المفتوح الرئيس، الشوط الأول «ثنايا أبكار مفتوح»، وحصل الفائز بالمركز الأول على كأس صاحب السمو حاكم الشارقة و«50 ألف درهم»، وخصص الشوط الثاني «ثنايا جعدان مفتوح» وجائزته بندقية صاحب السمو حاكم الشارقة، و«30 ألف درهم».

وتألقت «غنايم» لمالكها مبارك سهيل بالحطم العامري بأول الرموز وحصدت كأس صاحب السمو حاكم الشارقة، فيما نجح «مبخوت» لمالكه محمد لوتيه العامري في خطف المركز الأول في الشوط الثاني، وحصد بندقية صاحب السمو حاكم الشارقة، ونجحت «أصفهان» لسعيد سهيل بالحطم العامري بالمركز الأول في الشوط الثالث، وفاز «الحذر» لسالم محمد خدوم الدهماني بالمركز الأول في الشوط الرابع.

وأسفرت نتائج الأشواط الصباحية في منافسات سن ثنايا الجماعة عن فوز «ضبا» لراشد سويدان المتفيج الكتبي في الشوط الأول، و«خيرة» لخلفان راشد بالشاوي الغفلي، في الشوط الثاني، وفي الشوط الثالث فاز «متعب» لكاسب سالم كاسب المسافري، الشوط الرابع «المتحد» لراشد مطر بالضبيعة، الشوط الخامس «جميلة» لمحمد عبيد سويد العامري، الشوط السادس «اليمامة» لسعيد راشد دغيش الكتبي، وفي الشوط السابع «شاهين» لراشد عامر بن دعفوس المنصوري، الشوط الثامن «الرمح» لحمد ظبيب على العامري، الشوط التاسع «منحاف» لسعود علي حمد المحاربي، الشوط العاشر وكان من نصيب «العنود» لجمهور محمد علي الأحبابي.