برعاية حمدان بن محمد.. «الألعاب الحكومية» تنطلق 29 فبراير

دبي (وام)

بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أعلنت اللجنة المنظمة للألعاب الحكومية عن إقامة منافسات النسخة الخامسة من «الألعاب الحكومية»، والتي تقام من 29 فبراير إلى 3 مارس 2024، وذلك للاحتفاء مجدداً بروح التحدي والفريق الواحد ضمن أجواء تنافسية حماسية.

وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم فتح باب التسجيل في «النسخة الخامسة» من 15 نوفمبر إلى 1 فبراير، واستقبال طلبات المشاركة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، إضافة إلى تسجيل الفرق في تحدي المجتمع وتحدي المدن والفئة الجديدة لتحدي صغار السن.

تشهد دورة العام الحالي من الألعاب الحكومية مشاركة فئة صغار السن التي أعلن عنها العام الماضي، بهدف تحفيز هذه الفئة العمرية وتشجيعها على تبني قيم التفكير الاستراتيجي وروح الفريق الواحد المتمتع بالقوة الذهنية والبدنية، في رؤية للعيش بتجربة غنية تحفزهم على تطوير شخصيتهم.

وأعلنت اللجنة المنظمة للألعاب الحكومية عن انضمام شركة «داماك العقارية» راعياً ذهبياً للنسخة الخامسة من الألعاب الحكومية، ووقع الاتفاقية من جانب اللجنة مروان بن عيسى مدير الألعاب الحكومية، ومن جانب داماك العقارية علي سجواني العضو المنتدب للعمليات والتكنولوجيا في الشركة.

وثمّن مروان بن عيسى رعاية شركة داماك للنسخة الخامسة من الألعاب الحكومية ولمدة 3 سنوات، لافتاً إلى «أهمية دور الشركات الوطنية في الارتقاء بصحة وتعزيز رفاهية المجتمع من خلال رعايتها لمثل هذه الأحداث والفعاليات الرياضية».

وقال علي سجواني: «تعكس رعاية شركة داماك، للنسخة الخامسة من الألعاب الحكومية، حرص الشركة على دعم مختلف الأحداث التي تساهم في الارتقاء بجودة حياة الأفراد وتعزيز رفاهية المجتمع، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية».