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الرياضة

ميسي.. «الذهبية الثامنة»

ميسي.. «الذهبية الثامنة»
31 أكتوبر 2023 01:48

باريس (رويترز) 

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فاز ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، للمرة الثامنة، ليمدد رقمه القياسي، بعد تفوقه على النرويجي إرلينج هالاند أفضل لاعب في أوروبا، والفائز بالثلاثية مع مانشستر سيتي.ولعب ميسي نجم إنتر ميامي، والذي فاز بهذه الجائزة لآخر مرة في 2021، دوراً محورياً في قيادة الأرجنتين، لنيل أول ألقابها في كأس العالم منذ 36 عاماً في قطر العام الماضي.
ويتفوق اللاعب البالغ من العمر 36 عاماً الآن بثلاث كرات ذهبية، على منافسه كريستيانو رونالدو الذي فاز بآخر ألقابه الخمسة في 2017.
وبذلك يكون ميسي قد احتل مركزاً بين الثلاثة الأوائل 14 مرة إجمالاً، وهو رقم قياسي، واحتل المركز الثاني في خمس مناسبات.
واحتل ميسي، الذي حقق الكرة الذهبية لأول مرة في مسيرته في 2009، وحصل على أربع كرات ذهبية على التوالي حتى 2012، المركز الثاني خلف هالاند في جوائز الاتحاد الأوروبي «اليويفا» للأفضل في أغسطس.
وكان هالاند، البالغ من العمر 23 عاماً، أحد أبرز المرشحين للحصول على الكرة الذهبية الأولى له، بعد تسجيله 52 هدفاً في 53 مباراة بجميع المسابقات الموسم الماضي، حيث فاز سيتي بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.
لكن مسيرة الأرجنتيني ميسي الخيالية في كأس العالم في قطر، حيث حصل على الكرة الذهبية لأفضل لاعب والحذاء الفضي «سبعة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة»، ساعدته على التفوق على المهاجم النرويجي للحصول على الجائزة.
وكانت كأس العالم هي البطولة الكبرى الوحيدة التي تراوغ ميسي، حيث عوضت الأرجنتين خسارتها في نهائي 2014 أمام ألمانيا، بينما أصبح في مارس ثالث لاعب في التاريخ يسجل 100 هدف دولي.
وفاز ميسي أيضاً بلقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان، قبل أن ينتقل إلى إنتر ميامي حيث ساعد الفريق المنافس في الدوري الأميريكي للمحترفين على الفوز بكأس الدوري الأميركي-المكسيكي، وهو أول لقب كبير في تاريخ الفريق.

إنتر ميامي
مانشستر سيتي
ليونيل ميسي
إيرلينج هالاند
أوروبا
الأرجنتين
الكرة الذهبية
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