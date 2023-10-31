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الرياضة

الهلال إلى ربع نهائي كأس الملك

الهلال إلى ربع نهائي كأس الملك
31 أكتوبر 2023 08:21

 
الرياض (أ ف ب) 

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واصل الهلال رحلة الدفاع عن لقبه، ببلوغه ربع نهائي كأس ملك السعودية في كرة القدم، وذلك بفوزه على ضيفه الحزم 3-0.
وسجل البرتغالي روبن نيفيش «52 من ضربة جزاء»، والصربي ألكسندر ميتروفيتش «79 و83 من ضربة جزاء» أهداف اللقاء الذي أقيم على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.
ولاحت فرصة للهلال للتسجيل مبكراً، لكن كرة البرازيلي مالكوم مرت بجوار القائم، ورد الحزم عندما صوب البرتغالي أنتونيو توزي كرة قوية، تصدى لها الحارس المغربي ياسين بونو بقبضته، وعادت لتجد الجامبي محمد باداموسي الذي صوبها قوية فوق العارضة.
وتهيأت فرصة للهلال، عندما تابع صالح الشهري كرة عرضية، ولعبها بجانب القائم.
وفي الشوط الثاني، تحصل الهلال على ضربة جزاء، نفذها البرتغالي روبن نيفيش، ولعبها قوية على يسار الحارس التونسي أيمن دحمان «52»، ثم أضاع الحزم فرصة محققة لتعديل النتيجة، عندما واجه باداموسي المرمى، ولعب الكرة بجوار القائم «62».
ومن هجمة منسقة، أضاف الهلال هدفه الثاني، عندما استقبل ميتروفيتش كرة داخل منطقة الجزاء، لعبها مباشرة داخل المرمى «79»، ثم تحصل الهلال على ضربة جزاء ثانية، نفذها ميتروفيتش، ولعب الكرة قوية على يمين أيمن دحمان «83».
وبلغ الخليج ربع النهائي أيضاً، عقب فوزه على ضمك بركلات الترجيح 6-5، بعد التعادل 1-1 في المباراة التي جرت على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر.
تقدم الخليج بهدف الكوري وو-يونج جانج «27»، وأدرك التعادل الروماني نيكولاي ستانسيو «33».
وحجز الفيصلي مقعده في ربع النهائي، بالفوز على النجمة 3-0، عبر البرازيلي لوكاس دي سوزا «4 و51»، ويزيد جوشان «45+4».

الهلال السعودي
المملكة العربية السعودية
الحزم
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