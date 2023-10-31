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الرياضة

سبالينكا تفتقد إلى الأمان!

سبالينكا تفتقد إلى الأمان!
31 أكتوبر 2023 09:05

 
المكسيك (رويترز) 

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قالت أرينا سبالينكا المصنفة الأولى على العالم، إنها لا تشعر بالأمان أثناء اللعب في ملاعب التنس المشيدة حديثاً في كانكون بالمكسيك، حيث انطلقت البطولة الختامية لموسم تنس السيدات، ملقية باللوم بشكل مباشر على اتحاد لاعبات التنس المحترفات.
وأضافت سبالينكا في منشور عبر إنستجرام، بعد فوزها على ماريا ساكاري 6-صفر و6-،1 في اليوم الأول من دور المجموعات «أنا سعيدة لأنني تمكنت من الحفاظ على تركيزي والتغلب على الظروف واللعب بشكل جيد، وعلى الرغم من ذلك، يجب أن أقول إنني أشعر بخيبة أمل كبيرة تجاه اتحاد لاعبات التنس المحترفات، والخبرة التي اكتسبتها حتى الآن في البطولة الختامية، كما قلت في مؤتمري الصحفي، أشعر حقاً بعدم احترام اتحاد لاعبات التنس المحترفات لي كلاعبة، أعتقد أن معظمنا يشعر بذلك، هذا ليس مستوى التنظيم الذي نتوقعه للبطولة الختامية، لأكون صادقة، لا أشعر بالأمان أثناء التحرك على هذا الملعب كثيراً، فارتداد الكرة ليس متسقاً على الإطلاق، ولم نتمكن من التدرب على هذا الملعب وذلك للمرة الأولى، والأمر ليس مقبولا بالنسبة لي بهذا الشكل، في ظل وجود الكثير الذي نلعب من أجله والكثير على المحك».
وتم الانتهاء من ملعب باراديسوس فقط في مطلع هذا الأسبوع قبل بدء البطولة المرموقة، والتي تضم أفضل ثمانية لاعبات على صعيد الفردي وفرق الزوجي في العالم.
وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى «رويترز»، قال اتحاد اللاعبات المحترفات إنه سعيد بإقامة البطولة الختامية في كانكون للمرة الأولى، مشيراً إلى أن المنظمين بذلوا جهداً كبيراً لتجهيز الملعب في الوقت المحدد.
وأضاف اتحاد لاعبات التنس المحترفات «عمل الفريق بجد وفقا لجدول زمني سريع وسط تحديات الطقس، لضمان أن يلبي الملعب والاستاد لمعايير الأداء الصارمة لدينا، ونتطلع إلى هذا الأسبوع، واللعب أمام مشجعين متحمسين هنا في كانكون».
وأكدت سبالينكا، التي أثارت مخاوفها في البداية، بشأن الملاعب في مقابلة قبل البطولة، ومرة ​​أخرى في مؤتمرها الصحفي بعد المباراة، في منشورها عبر إنستجرام، أن مشكلتها مع اتحاد لاعبات التنس المحترفات فقط.
وقالت «أريد بالتأكيد أن أظهر تقديري لمنظمي البطولة المحليين، وكل من شيد الملعب في اللحظات الأخيرة، وكل من يعمل هنا في هذه البطولة، وأعرف أن هذا ليس خطأهم وأريدهم أن يعرفوا، وكذلك كل المشجعين في المكسيك، أنني أحبهم وأقدرهم، وأنا سعيدة بوجودي في المكسيك، فقط مستاءة من اتحاد لاعبات التنس المحترفات والموقف الحالي الذي نحن فيه».

التنس
المكسيك
أرينا سابالينكا
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