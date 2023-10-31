أستراليا تفتح الباب أمام السعودية لتنظيم «مونديال 2034»



سيدني (أ ف ب)

قرّر الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، عدم التقدّم بطلب استضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، مما يعزّز حظوظ السعودية لاستضافة الحدث الكبير.

وبعد تعبير رئيسه التنفيذي جيمس جونسون في أغسطس الماضي عن الاهتمام بالاستضافة، لن يقدّم الاتحاد الأسترالي ترشيحه قبل الموعد النهائي المقرّر «الثلاثاء»، بعد أن ألقى الاتحاد الآسيوي، بثقله خلف ملف السعودية.

وقال الاتحاد الأسترالي في بيان: «بحثنا في إمكانية تقديم ترشيح لاستضافة كأس العالم لكرة القدم، وبعد أخذ جميع العوامل في الاعتبار، توصلنا إلى نتيجة مفادها عدم القيام بذلك في «نسخة 2034».

وتتضمّن الاستضافات الكبرى لأستراليا في السنوات المقبلة، احتضان «أولمبياد 2032» الصيفي في مدينة بريزبين.

وكان الاتحاد الدولي دعا دول آسيا وأوقيانيا إلى التقدم بترشيح للحصول على حقوق استضافة كأس العالم اعتباراً لمبدأ المداورة، بعد اختيار الملف الثلاثي للمغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة «نسخة 2030».

واستضافت أستراليا ونيوزيلندا معاً مونديال السيدات هذا العام في نسخة اعتبرت ناجحة بشكل عام.

وفي وقت سابق من العام الحالي، تأكدت استضافة السعودية لكأس آسيا 2027 في كرة القدم، كما فازت العام الماضي بحقوق استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2029.