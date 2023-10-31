بدء التصويت للناشئين في «جائزة الإبداع الرياضي»

دبي (الاتحاد)

أعلنت «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، عن اختيار 6 من الرياضيين الناشئين من دولة الإمارات من أصحاب الإنجازات القارية والدولية، وطرح الأسماء لتصويت الجمهور من أجل اختيار الفائزين وتكريمهم في حفل الدورة الثانية عشرة للجائزة الذي سيقام يوم 10 يناير المقبل في مدينة جميرا.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لدبي راعي الجائزة، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس الجائزة، لدعم الرياضيين الناشئين المبدعين وتكريمهم.

كما أعلنت الجائزة عن إطلاق مبادرة جديدة لدعم ورعاية وتكريم الرياضيين الناشئين العرب المبدعين، وذلك بترشيح 6 رياضيين من مختلف الدول العربية والرياضات من أصحاب الانجازات القارية والدولية لتصويت الجمهور لاختيار الفائزين منهم وتكريمهم في حفل الجائزة.

ويمكن للجمهور الإماراتي والجمهور العربي التصويت لرياضييهم المفضلين عبر قناة دبي الرياضية، وكذلك عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للجائزة خلال الفترة من 1 نوفمبر المقبل وحتى 31 ديسمبر المقبل.

وضمت قائمة الرياضيين الناشئين الإماراتيين المبدعين، زمزم محمد الحمادي، لاعبة الجو جيتسو، وذلك لحصولها على ميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم للناشئين والشباب عامي 2021 و2023، وذهبية بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للشباب 2023، والرامي سلطان صالح محمد، وذلك لحصوله على الميدالية الذهبية في بطولة آسيا لرماية البندقية الهوائية فئة 10 متر 2021، وأحمد خالد العبدولي، لاعب التايكواندو، وذلك لحصوله على الميدالية الذهبية في بطولة مقدونيا الدولية للتايكواندو 2023، وسعيد محمود العوضي لاعب الدراجات المائية، وذلك لحصوله على الميدالية الذهبية في الترتيب النهائي وتصدر التصنيف الدولي لسلسلة الدوري العالمي فئة (سكي ستوك) 2022، والهيام سيف البلوشي، من رياضة المبارزة، وذلك لحصولها على ذهبية بطولة غرب آسيا 2022، والسباحة ميرة عبدالله الشحي، وذلك لحصولها على فضية 200 متر فراشة وبرونزية 50 متر فراشة في البطولة العربية لألعاب الماء 2022.

وتضم قائمة الناشئين العرب، المصرية هنا جودة لاعبة تنس الطاولة، لحصولها على ذهبيتين في بطولة العالم للشباب فئة المختلط عام 2022، والفردي عام 2021، والمصنفة 2 عالمياً تحت 17 سنة، والتونسية نور سحنون لاعبة تنس الطاولة، لحصولها على ميداليتين ذهبيتين في البطولة الأفريقية تحت 14 سنة عام 2023 والمصنفة رقم 1 في أفريقيا، والمغربية ملاك العلمي لاعبة التنس، لحصولها على ذهبية البطولة الأفريقية للتنس تحت 16 سنة 2022.

كما تضم القائمة العربية أيضاً، السعودي عبد العزيز السيف لاعب الكاراتيه، لحصوله على فضية بطولة العالم للكاراتيه للناشئين والشباب 2022، والجزائري عبد الرحيم مجاهد، لاعب الجودو، لحصوله على ذهبية بطولة أفريقيا للجودو للناشئين 2023، والسوري أحمد شماع، رباع رفع الأثقال، لحصوله على برونزية بطولة العالم لرفع الاثقال للشباب 2023.