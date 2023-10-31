نيبوشا يعد جماهير خورفكان بالأفضل

فيصل النقبي (خورفكان)

قام عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي بزيارة لنادي خورفكان، حيث التقى مجلس إدارة الشركة برئاسة خليل غانم الحمادي، وتابع جزءاً من المران، الذي قاده المدرب نيبوشا يوفوفيتش مدرب الفريق، استعداداً لمباراة بني ياس القادمة في دوري أدنوك للمحترفين.

وحث الحزامي اللاعبين على التقيد بتعليمات الجهاز الفني الجديد، واستثمار النتيجة الإيجابية التي حققها الفريق أمام الجزيرة بالجولة الماضية من الدوري، كما طالبهم بتقديم أفضل ما لديهم لتحسين النتائج للفريق خلال مسابقات الموسم.

من جانب آخر يعود الأوزبكي عبدالله ييف لتشكيلة «النسور» الأساسية، بعد غيابه عن لقائي البطائح والجزيرة بسبب عقوبة الإيقاف، بعد الطرد الذي تعرض له أمام الوصل، وتعتبر عودته إضافة حقيقية لخط وسط الفريق.

واستلم محمد جولون الحمادي مهام المشرف العام للفريق الأول رسمياً، بعد أن تم تعيينه بموجب قرار من مجلس إدارة الشركة بعد لقاء الجزيرة.