هوتون: مستقبل مشرق لكرة السيدات في الإمارات



أبوظبي (الاتحاد)



أكدت الانجليزية ستيف هوتون، قائدة فريق مانشستر سيتي، أن كرة القدم للسيدات في الإمارات تواصل التطور والتقدم، حيث توجهت لاعبة «السماوي» برحلة إلى أبوظبي في الأسابيع الأخيرة، واطلعت خلالها على المستوى المثير للإعجاب للفتيات في كرة القدم بالدولة.

عادت هوتون، التي وقعت مؤخراً على تمديد عقدها لمدة عام مع «السيتي»، إلى أبوظبي للمرة الأولى، منذ عام 2015، حيث شاهدت اللاعبة الأكثر ظهوراً مع «البلومون»، الفارق الكبير في المستوى العالمي لكرة قدم السيدات يظهر جلياً في الإمارات.

وقالت: «إنها المرة الأولى التي أعود فيها إلى أبوظبي، منذ دوراتنا التدريبية الأولى، وتطور البرنامج كثيراً بالنسبة للفتيات، لم يكن هناك إلا عدد قليل من الفتيات في ذلك الوقت، والآن لدينا فرق كاملة تشارك وتتدرب بانتظام».

وأضافت: «إن رؤية هذا العدد الكبير من الفتيات يتدربن هنا في أبوظبي أمر مدهش، وهناك حب كبير لكرة القدم هنا، وهو أمر رائع».

وقالت: «الفرق في المعايير هائل، وتحسن مستوى اللعب، ويرجع ذلك إلى التدريب الذي تتلقاه اللاعبات، ومن ضمنهن الفتيات في مدارس «السيتي» لكرة القدم في المنطقة».

وبوصفها من أبرز اللاعبات النجاحات في مانشستر سيتي للسيدات، خلال عقد من الزمان أمضته مع النادي، ترى هوتون أن رغبة اللاعبات الشابات أصبحت أقوى من أي وقت مضى، مع ظهور المزيد من الفرص في كرة القدم للسيدات في السنوات الأخيرة.

وأضافت: «كان هناك الكثير من الفتيات اللواتي أبهرنني حقاً، لديهن فرصة رائعة لمزيد من التقدم، وبذلك بفضل حضور عدد من أفضل المدربين في المنطقة، وهذا ما يسعدني رؤيته».