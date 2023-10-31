ميسي يتجاهل سان جيرمان!



أنور إبراهيم (القاهرة)



بعد تتويج النجم الأرجنتيني «الأسطورة» ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي، بالكرة الذهبية الثامنة، والأخيرة على الأرجح، في حفل فخم بمسرح شاتلييه بالعاصمة الفرنسية باريس، لاحظ الحضور، وأغلبهم من الفرنسيين- أن «البرغوث» لم يتطرق بالحديث إلى باريس سان جيرمان النادي الذي كان يلعب له في موسم حصوله على الجائزة، ولم يذكر من قريب أو بعيد اسم النادي وتجاهله تماماً، وكل ما فعله أنه أشاد بزميله السابق كيليان مبابي الذي جاء في المركز الثالث لترتيب الجائزة، وتمنى له الفوز مستقبلاً بالكرة الذهبية، وكذلك للنرويجي إيرلينج هالاند نجم وهداف مانشستر سيتي الإنجليزي، والذي حل ثانياً.

ولم يؤكد أي مصدر مطلع، ما إذا كان ميسي فعل ذلك عن عمد أم أنه مجرد نسيان، رغم أنه ارتدى قميص «الباريسي» موسمين كاملين 2021-2022، و2022-2023، وكان يتعين عليه على أقل تقدير أن يذكر اسم النادي، أو يوجه له الشكر، ولكنه لم يفعل، رغم أنه كان لاعباً في صفوفه في موسم حصوله على الجائزة.

وبحث مشجعو سان جيرمان من رواد الإنترنت عبر حساباتهم، عن كلمة واحدة عن ناديهم، في خطاب ميسي، ولم يجدوا شيئاً، مما أثار الاستياء بينهم، وأيضاً بين الفرنسيين الذين كانوا موجودين في قاعة الحفل، واعتبروا ما فعله ميسي «قلة احترام كاملة».

وتداول هواة الإنترنت الفرنسيين هذه «الملحوظة»، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال بعضهم: يا لها من «عدم لياقة» من جانب ميسي الذي لم يذكر حتى الجهاز الفني الذي دربه، خلال فترة حصوله على هذه الجائزة، والذي كان يقوده كريستوف جالتييه.

وقال آخر: المرة الأخيرة التي تحدث فيها ميسي عن سان جيرمان كانت في «فيديو» سجله عبر أحد المنصات، وهاجم فيه النادي، وعلق قائلاً: لن ننساك «رجلاً صغيراً» الذي هو أنت.

وفي وقت لاحق من السهرة، بعد انتهاء حفل توزيع الجوائز، تحدث ميسي في مؤتمر صحفي، وعندما سُئل عن فترة وجوده في سان جيرمان ومستوى أدائه، وهو يرتدي قميص النادي، وحقق فيه الكرة الذهبية الثامنة، لم يشأ أن يطيل كثيراً، واكتفى بالقول: مروري على باريس لم يكن كما كنت آمل لأسباب مختلفة، ومن وجهة النظر الرياضية، لم يكن هذا المرور، كما كنت أتمنى، وإن كنت أحتفظ في ذاكرتي بكل الأشياء الجيدة التي عشتها، وهي كثيرة.

وفي المقابل، أصدر باريس سان جيرمان بياناً أشاد فيه بالنجم الأرجنتيني، وأيضاً كليان مبابي الذي جاء ثالثاً في الترتيب، وقال: فخورون جداً بأن اثنين من نجومنا موجودان على «منصة التتويج»، ما يعكس عبقرية هذين النجمين.