«الافتتاح الأنيق» يدشن «آسيوية الأوبتمست»



أبوظبي (الاتحاد)



انطلقت البطولة الآسيوية لفئة الأوبتمتست، عبر حفل افتتاح أنيق، على كاسر الأمواج، في العاصمة أبوظبي، بحضور الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس اتحاد الرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، والشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث، وتستمر البطولة إلى 4 نوفمبر المقبل.

وتوالت فقرات الحفل بعزف السلام الوطني للإمارات، أعقبه مسيرة المنتخبات المشاركة، وأعلام 28 دولة، و170 متسابقاً وطاف الوفود المكان، وألقى الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان كلمة افتتاح المنافسات، مرحباً بالوفود والمنتخبات المشاركة، وقال: سعيد جداً بالترحيب بكم في الإمارات، حيث التراث مرتبط بالبحر، وغني بمفردات الإبحار بالشراع والبحث عن اللؤلؤ، وسعداء بمشاهدة عدد كبير من البحارة يشاركون في مياه العاصمة أبوظبي بحثاً عن التميز.

وأضاف: أتمنى أن يكون الأسبوع ذكرى متميزة لكل من يشارك، ومرة أخرى نرحب بالجميع، ونتمنى لكم إقامة سعيدة في وطنكم الثاني الإمارات.

وأدت مدية النيادي لاعبة منتخب الإمارات قسم اللاعبين، كما أرى رئيس لجنة الحكيم لقسم الحكام، قبل أن يطلق إشارة البطولة رسمياً الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، والشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، إيذاناً ببدء السباقات والمنافسات.

حضر مراسم الافتتاح فيصل نياز ترميزي سفير باكستان، وأفونديل بول سفير كومنولت دومنيكا، وعدد من المسؤولين في قطاع الرياضة البحرية، وأيضاً رعاة الحدث أبوظبي البحرية وبنك المارية المحلي.

ووجه الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رسالة شكر إلى كل المشاركين، متمنياً لجميع المنتخبات التوفيق في المنافسة، وقال: «تعزز البطولة مفهوم الاستدامة البحرية، والذي نعمل على ترسيخه في نشاطات ورياضات النادي المختلفة، وأيضاً تساعد على انتشار وتطبيق أهم المبادئ الخاصة بالاستدامة.

وأضاف: «الأوبتمست من الرياضات المهمة، حيث إنها بداية مراحل الإبحار الحديث، والانتقال إلى الفئات الكبيرة، وهي الأساس أيضاً للشراع الحديث.

وتستمر المنافسات حتى 4 نوفمبر، اليوم الختامي للبطولة الضخمة، والتي تقام في الإمارات للمرة الأولى، وعلى مستوى المنطقة أيضاً، وينظم الحدث نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالتعاون مع اتحاد الشراع والتجديف الحديث، ومجلس أبوظبي الرياضي، ورعاية أبوظبي البحرية وبنك المارية المحلي.